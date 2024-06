Terwijl Esteban Ocon zijn fans verzekert dat hij in Montréal ‘gewoon’ in actie komt, denkt het Franse L’Équipe te weten dat zijn dagen zijn geteld. De sportkrant beschrijft hoe Ocon in 2025 af moet zwaaien bij Alpine. Na een lelijke crash met teamgenoot Pierre Gasly in Monaco, kwam de positie van de Franse coureur al in opspraak. Volgens de krant betekent het incident het einde voor Ocon.

Na de crash met Pierre Gasly in Monaco – waarbij Ocon zichzelf uitschakelde – meldden meerdere bronnen dat hij in Canada een race uit zou moeten zitten. Teambaas Bruno Famin sprak enkel over ‘consequenties’ voor de coureur uit Évreux. Volgens L’Equipe gaat het echter om verregaande gevolgen. Esteban Ocon zou een nieuw contract met Alpine kunnen vergeten – zijn huidige overeenkomst loopt nog tot eind dit jaar.

“Volgens onze informatie rijdt hij (Esteban Ocon, red.) gewoon in Montréal”, schrijft de sportkrant. “Echter, na 2024 zal hij niet verdergaan met de Franse renstal.” Tot nu toe werd er enkel gegist naar de toekomst van Ocon. De coureur zou de interesse van Haas hebben gewekt, dat vooralsnog twee stoeltjes te vergeven heeft. Nico Hülkenberg heeft inmiddels voor een deal met Sauber gekozen, terwijl de toekomst van Kevin Magnussen nog onzeker is.

