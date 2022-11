Haas F1 heeft, voordat het besloot om Mick Schumacher te vervangen, met Ferrari gesproken over het tweede zitje naast Kevin Magnussen. Teambaas Günther Steiner heeft Ferrari de standpunten van Haas uitgelegd en kon op begrip van de Italiaanse renstal rekenen.

Ferrari en Haas hebben al een lange tijd een nauwe samenwerking. Haas koopt sommige onderdelen van Ferrari en rijdt met de Ferrari-krachtbron en biedt ruimte aan Ferrari-juniors. Zo ook aan Mick Schumacher, die deze week te horen heeft gekregen dat hij in 2023 wordt vervangen door Nico Hülkenberg.

Met Magnussen en Hülkenberg als coureurs heeft Haas F1 geen Ferrari-junior in de auto zitten, maar er is wel degelijk contact geweest met Ferrari over deze rijderskeuze. “We hebben voortdurend contact met Ferrari”, zegt Haas F1-teambaas Günther Steiner. “We laten hun junioren in de vrije trainingen rijden en proberen op die manier te helpen. We werken nauw samen en hebben een goede relatie.”

“Maar,” vervolgt Steiner, “ze zijn professioneel en zien wat er aan de hand is.” Steiner maakte duidelijk dat Haas zag dat Schumacher ‘meer tijd’ nodig had om zich te ontwikkelen, maar die tijd was er voor het team niet meer. Zij wilden ‘nu’ een stap vooruit zetten in het middenveld en zagen in Hülkenberg de geschikte coureur om die stap te zetten.

“We hebben hen uitgelegd wat we willen doen en waarom”, geeft Steiner aan. “Je praat met mensen en legt het uit en dan begrijpen ze het. Ze zien dat we het om de juiste redenen doen, namelijk omdat we beter willen worden.”

“Daar val ik in herhaling, maar: in de Formule 1 zijn vandaag de dag alle tien de teams echt goed”, voegt Steiner toe. “Niemand kan het zich meer veroorloven om een coureur een jaar in de auto te zetten om hem wat ervaring op te laten doen. Ik wil geen namen noemen, maar zo is het. We willen vooruitgang boeken en met het budgetplafond is dat voor elk team mogelijk en wij willen dat laten gebeuren. Daarom zitten we in de Formule 1.”