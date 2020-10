Haas: ‘Ilott staat niet op onze shortlist voor 2021, maar morgen misschien wel’

Haas-teambaas Günther Steiner zegt dat Callum Ilott niet op de shortlist staat voor 2021, ondanks het feit dat de Brit morgen zijn eerste meters zal maken met het team. Volgens de Italiaan zou Ilott morgen wel op de lijst kunnen komen, maar hij waarschuwt tegelijkertijd: “Als hij crasht staat hij definitief niet op het lijstje.”



“Hij staat niet op de lijst omdat hij een Ferrari-coureur is”, zegt Steiner tegen Motorsport.com. “Het is hun coureur, dus daarom staat hij niet op onze lijst. Ik weet niet wat ze van plan zijn met hem, dus daarom staat hij er momenteel niet op”, aldus Steiner.

Ook al staat hij voorlopig dus niet op de lijst, Ilott wordt wel gewaardeerd door Steiner. “Ik heb veel respect voor hem. Hij staat momenteel tweede in het Formule 2-kampioenschap, dat betekent dat hij best goed is. Ik heb hem vanmorgen heel kort ontmoet, we hebben later vandaag nog een meeting dus dan hoop ik meer over hem te weten te komen. Ik ben heel eerlijk; hij staat momenteel niet op de lijst. Misschien is dat na morgen wel anders, maar dat weet ik niet. Het zal niet van het resultaat van de eerste vrije training afhangen”, geeft hij toe.

Toch waarschuwt Steiner: “Het is zeker dat als hij iets doet dat hij niet zou moeten doen, bijvoorbeeld als hij crasht, hij definitief niet meer op het lijstje staat.”