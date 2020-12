Haas krijgt onafhankelijk kantoor in Maranello

Haas krijgt op de Ferrari-site in Maranello een eigen ruimte te beschikking. Naast een kantoor zal Ferrari ook ingenieurs ter beschikking stellen van het Amerikaanse team. Haas hoopt zich op die manier voor te bereiden op de compleet nieuwe reglementen voor 2022.

Eerder deze maand maakte Ferrari bekend dat topingenieur Simone Resta, die eerder ook al even verhuisde naar Alfa Romeo, volgend seizoen voor Haas zal werken. Resta zal dat gewoon in Maranello kunnen doen, want de Amerikaanse renstal krijgt op de Ferrari-site in de Italiaanse gemeente een eigen ruimte ter beschikking.

Naast Resta zullen ook andere ingenieurs Haas helpen. Het team van Gene Haas moet zich dringend voorbereiden op de reglementswijzigingen in 2022 terwijl er na een tegenvallend 2020 ook aan de auto voor volgend jaar gewerkt moet worden. Met drie punten oogde de balans van Haas afgelopen seizoen erg mager.

De Ferrari-leden die voor Haas zullen werken komen terecht in een nieuwe ‘hub’ op de terreinen van Maranello, waarbij teambaas Mattia Binotto benadrukt dat Haas volledig onafhankelijk zal werken. “Deze mensen zullen in Maranello in een compleet apart gebouw zitten en zullen geen toegang hebben tot de gebouwen van Ferrari”, vertelt Binotto aan Motorsport.com. “Het is compleet gescheiden en zij zullen daar blijven. Wat ons betreft is Haas een klant”, aldus de Italiaan.

