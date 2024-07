Haas heeft de technische samenwerking met Ferrari verlengt tot en met 2028. Dat maakte het team dinsdag bekend. Sinds de Amerikaanse renstal in 2016 debuteerde in de Formule 1, maakt het gebruik van de motoren uit Maranello. Haas is straks de enige partner van de Italianen; klantenteam Sauber wordt vanaf 2026 omgedoopt tot een Audi-fabrieksteam.

Ayao Komatsu is blij dat Haas nog eens vier jaar op Ferrari kan rekenen. “Ik ben verheugd dat we deze samenwerking tot en met 2028 kunnen verlengen”, laat de Japanner weten. “We hebben altijd met Ferrari-motoren geracet. Het hernieuwen van dit partnership is een belangrijke stap in onze toekomstige ontwikkeling.”

“Onze relatie met Ferrari is altijd speciaal geweest”, legt de Haas-teambaas uit. “De scuderia is cruciaal geweest bij ons debuut en was de afgelopen seizoenen een waardevolle technische partner. Het is goed om te kunnen melden dat we samen de toekomst tegemoet gaan. Mijn dank gaat uit naar Fred Vasseur en al het andere personeel van Scuderia Ferrari dat vertrouwen heeft in dit project – dit bewijst maar weer dat Haas de ambitie heeft om te blijven investeren en te groeien.”

Naast verlengen met Ferrari gaat Haas ook een nieuwe coureur debuteren in de Formule 1. De 19-jarige Oliver Bearman tekende tijdens het raceweekend in Silverstone een meerjarig contract met de Amerikanen. Wie hem komt vergezellen, is nog onduidelijk, al is het team volgens de laatste geruchten tot een overeenkomst gekomen met Esteban Ocon.

