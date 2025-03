Isack Hadjar staat in 2025 voor het eerst op de Formule 1-grid, maar de kersverse Racing Bulls-coureur voelt zich nu al thuis in de koningsklasse. Hoewel de Frans-Algerijnse coureur nog weinig ervaring heeft met het besturen van een F1-bolide, en daarom graag van teamgenoot Yuki Tsunoda leert, heeft hij vooralsnog geen moeite met zich aan te passen.

Isack Hadjar staat als één van de zes rookies in 2025 voor het eerst op de grid. De Frans-Algerijnse coureur volgt de naar Red Bull gepromoveerde Liam Lawson op als teamgenoot van Yuki Tsunoda. Hadjar had al eerder tijdens vrije trainingen en de post-season test in een Formule 1-auto gezeten, maar mocht in Bahrein voor het eerst echt kilometers maken.

Hadjars eerste reactie na zijn testsessie had hem bijna een boete van de FIA kunnen opleveren. “Het gaat f***ing snel,” vertelde de jonge coureur tegen Motorsport Week. “Op dit moment is dat alles wat ik je als feedback kan geven. Ik heb nog niet zoveel ervaring in de Formule 1. Ik zou bijvoorbeeld niet weten hoe een McLaren rijdt. Dus voor mij is dit snel.”

Comfortabel

De coureur eindigde vorig jaar nog als tweede in het Formule 2-kampioenschap achter mededebutant Gabriel Bortoleto. In december werd Hadjar als laatste coureur van de 2025 Formule 1-grid aangekondigd. Ondanks dat de promotie naar de koningsklasse snel is gegaan voor de Frans-Algerijn, voelt Hadjar zich nu al comfortabel in de Racing Bulls-bolide.

“Het voelt niet alsof dit mijn eerste dag is”, legt Hadjar uit. “Ik pas me heel erg snel aan.” De coureur is daarbij blij om de meer ervaren Yuki Tsunoda aan zijn zijde te hebben. “Yuki is een goede gast. We kunnen het goed vinden. Hij is de enige coureur die in dezelfde auto zit, dus het is geen verrassing dat ik graag sneller dan hem wil zijn. Maar ik heb nog helemaal geen ervaring, dus ik wil voorlopig nog graag van hem leren.”

