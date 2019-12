Häkkinen: ‘Bij Red Bull sprake van een perfecte situatie’

Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen zegt dat er bij Red Bull sprake is van een perfecte situatie. De Fin ziet in de combinatie van ontwerper Adrian Newey, Honda en de ‘altijd agressieve’ Max Verstappen een sterke combinatie.

Red Bull werkt sinds dit seizoen samen met motorleverancier en die samenwerking heeft al veel opgeleverd: Max Verstappen pakte drie zeges en twee polepositions. De Nederlander eindigde uiteindelijk op de derde plaats in het kampioenschap. Volgens oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen is er sprake van een perfecte situatie bij Red Bull.

”Het is teamwerk. Ik heb me al meerdere keren positief uitgelaten over Adrian Newey, maar hij heeft een enorme invloed op hoe het team verbetert op sommige gebieden die de auto verbeteren”, zegt Häkkinen in een podcast van Unibet. ”Maar uiteindelijk is er één grote winnaar, en dat is Honda. Ze hebben veel moeten investeren maar ze zitten nu op het niveau van de Mercedes en Ferrari. Maar natuurlijk levert Verstappen constant geweldige resultaten, dus de situatie daar is perfect”, aldus de wereldkampioen van 1998 en 1999.

Andere rijstijl

De Fin gaat daarna in op de situatie van Pierre Gasly, die halverwege het seizoen zijn Red Bull-zitje moest afstaan aan Toro Rosso-coureur Alexander Albon vanwege de tegenvallende resultaten. Volgens Häkkinen was het voor de Fransman lastig om zich aan te passen aan de auto, die vooral op Verstappen gericht is.

”Het feit is dat Verstappen altijd agressief rijdt. De monteurs bouwen een auto voor hem en dus moeten ze daar altijd rekening mee houden. De vering, de aerodynamische balans, temperaturen, rijhoogtes enzovoort. Als je dan iemand naast hem zet dan kan hij niet zomaar zeggen hoe het anders moet. Als je teamgenoot poleposition pakt en jij vijfde start, dan gaat het team niet naar jou luisteren. Het is een andere rijstijl. Het is een wrede manier van werken, maar ik zeg niet dat dat verkeerd is”, aldus Häkkinen.

