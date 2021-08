Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen noemt het een ‘wonder’ dat Max Verstappen met zijn gehavende Red Bull de finish haalde in Hongarije. De wereldkampioen van 1998 en 1999 voelt dat de Hongaarse Grand Prix ‘het seizoen heeft veranderd’ en verwacht dat Mercedes op Spa-Francorchamps en Monza sterker zal zijn.

“Het was de schade aan de Red Bulls die de race en het kampioenschap echt veranderde”, blikt Häkkinen in zijn blog voor Unibet terug. “Sergio Pérez lag uit de race en Max had zoveel schade opgelopen, het is een wonder dat hij de race uitreed en een punt pakte. Het was een slechte dag voor het team”, aldus de ‘Flying Finn‘.

Foto: Peter van Egmond

Häkkinen schrijft uit eigen ervaring dat een kampioenschap met één raceweekend kan veranderen. “Hoewel er nog een lange weg te gaan is, voelt het alsof Hongarije het seizoen heeft veranderd. De druk ligt nu op Red Bull Racing om te reageren. Dat zal, met twee Grands Prix op circuits waar Mercedes sterk moet zijn – Spa en Monza – niet makkelijk worden”, schetst Häkkinen alvast een wat minder positief beeld voor Red Bull. Tussen Spa en Monza zit nog de Grand Prix van Nederland op Zandvoort.

Voor een weddenschap wie het kampioenschap gaat winnen, hoeven we niet meer bij de Fin aan te kloppen. “Een zege in Silverstone en een podium in Hongarije hebben Lewis Hamilton weer de leiding in het kampioenschap gegeven. Max Verstappens crash in de Britse Grand Prix wordt nu opgevolgd door een zeer zware race en een enkel puntje”, schrijft de wereldkampioen van 1998 en 1999. Verstappen kan nog wel twee punten krijgen als de diskwalificatie van Sebastian Vettel blijft staan, al loopt Hamilton dan juist nog eens twee punten uit.

“Het is te moeilijk om te voorspellen welke combinatie van team en coureur het wereldkampioenschap gaat winnen. In twee weken tijd is de balans verschoven en ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen nog veel meer veranderingen in geluk zullen zien”, besluit Häkkinen.

