Häkkinen: ‘Max Verstappen ligt op de loer om fouten Mercedes af te straffen’

Het gat in de WK-stand is met 37 punten op zijn minst aanzienlijk maar tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen denkt dat Mercedes nog altijd op zijn hoede moet zijn voor Max Verstappen. “Dat heeft de Spaanse GP ons geleerd”, schrijft De Vliegende Fin in zijn column.

Lewis Hamilton was dan wel oppermachtig afgelopen zondag en de race stond niet bol van de hoogtepunten maar desondanks heeft Häkkinen zich niet verveeld. “Het was de perfecte dag voor de wereldkampioen, ik weet hoe het is en je hoopt dat eigenlijk ieder weekend zo verloopt (…) Het was dan geen klassieker om te kijken, het was wel interessant om te zien dat Max Verstappen er in slaagde om tussen de twee Mercedessen te eindigen. Hij gaf ze iets om zorgen om te maken.”

Verstappen eindigde op ruim 20 seconden van Hamilton maar wist Valtteri Bottas achter zich te houden. Ook opvallend, hij lapte zijn teamgenoot Alex Albon. “Het is duidelijk dat Verstappen op een totaal ander niveau zit dan Albon, vooral ook in de kwalificatie. Hij staat nu tweede in het kampioenschap, Max is klaar om toe te slaan als Mercedes of één van zijn coureurs in de fout gaan.”

Bottas, die overigens nog één podiumplek nodig heeft om zijn illustere landgenoot te evenaren, kan op de steun rekenen van Häkkinen. “Ik snap wel waarom hij teleurgesteld was na de race. Beginnend vanaf de eerste rij startte hij niet goed. Plekken verliezen bij de start is sowieso erg frustrerend. En omdat het zó lastig is om in te halen in Barcelona betekende het dat Valtteri hard moest werken om weer bij Max in de buurt te komen. Kansen om in te halen kreeg hij uiteindelijk niet door strategische fouten van Mercedes en het juiste reageren van Red Bull. ”

