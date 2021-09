Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen noemt de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Monza ‘vermijdbaar’, maar snapt ook dat het bij een spannende titelstrijd hoort. Wat daar niet bij hoort zijn ernstige crashes, en daar maakt de wereldkampioen van 1998 en 1999 zich wel wat zorgen om: “Twee potentieel ernstige ongevallen in vier races is zeer zorgwekkend omdat niemand van ons veiligheid als vanzelfsprekend moet beschouwen.”

De crash tussen Hamilton en Verstappen op Monza is ondertussen al veelbesproken, maar nu laat ook Mika Häkkinen zijn licht schijnen over het incident. “Het ongeluk tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen was vermijdbaar, maar als twee coureurs voor dezelfde trofee strijden, vechten ze vaak om hetzelfde stukje asfalt”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. De crash kwam Verstappen uiteindelijk op een gridstraf van drie plaatsen te staan voor de Grand Prix van Rusland. Bovendien kreeg hij twee strafpunten op zijn licentie, al deed dat geen pijn aangezien hij er nog nul had. “De veel grotere straf is dat Max de race niet heeft gewonnen. Om Lewis te verslaan, moet hij beter presteren dan hem.”

“Mijn oude rivalen Ayrton Senna en Michael Schumacher waren betrokken bij veel controversiële crashes, maar naar mijn mening is het altijd het beste om de ander te vermijden en gefocust te blijven op het winnen”, vervolgt de wereldkampioen van 1998 en 1999. “Wanneer je contact hebt weet je nooit wat er kan gebeuren. Je concurrent kan een beschadigde auto hebben, maar het kan zomaar jouw beurt zijn om te lijden. Er is geen zekerheid als je tegen elkaar crasht. Het is veel beter om gefocust te blijven op het voluit rijden, de beste strategie te hebben en te accepteren dat je niet elke race kunt winnen. Soms is een tweede of derde plek een belangrijk resultaat, zeker als je wereldkampioen wil worden.”

Hoewel Häkkinen geniet van de strijd op de baan, maakt hij zich ook zorgen om de veiligheid van de twee titelrivalen, die nu al bij twee gevaarlijke crashes betrokken raakten. Op Silverstone kwam Verstappen met een impact van 51G tegen de bandenstapels terecht terwijl Hamilton op Monza een tik op de helm kreeg van de rechter achterband van Verstappen. “Op Silverstone had Max het geluk dat hij niet gewond raakte na zijn aanrijding op hoge snelheid met Lewis”, schrijft Häkkinen. “Zondag zagen we Lewis gered worden door de halo. Twee potentieel ernstige ongevallen in vier races is zeer zorgwekkend omdat niemand van ons veiligheid als vanzelfsprekend moet beschouwen. We kunnen niet zelfgenoegzaam zijn.”

“Dit seizoen is fantastisch om te zien, het is erg spannend”, vervolgt de ‘Flying Finn‘. “Ik wil zien dat Max en Lewis elke ronde 100 procent geven, maar ik wil ze ook zien finishen en op het podium zien staan. Laat de resultaten de titelstrijd beslissen, niet de hoeveelheid ongelukken”, sluit Häkkinen af.

© Peter van Egmond