Mika Häkkinen is vol lof over Max Verstappen, die volgens hem de agressieve strategie in de Grand Prix van de Verenigde Staten ‘perfect getimed’ heeft. De wereldkampioen van 1998 en 1999 benadrukt dat het van belang was voor de Nederlander om zijn banden te sparen: “Anders had Hamilton hem bijgehaald.”

Verstappen vertrok vanaf poleposition, maar moest na een betere start van Hamilton achter de Mercedes aansluiten na de eerste bocht. In de eerste stint kon Verstappen relatief gemakkelijk in het spoor van de Brit blijven, die duidelijk wat meer moeite had op de mediums. De Nederlander maakte op de boordradio duidelijk dat hij sneller kon, maar toen zijn banden oververhit raakten besloten ze als eerste naar binnen te gaan voor een pitstop. In de wat vrijere lucht kon Verstappen een betere pace rijden dan Hamilton, die drie ronden later zijn pitstop maakte. Verstappen haalde de Mercedes-coureur in en zou ook voor zijn tweede pitstop eerder naar binnen komen.

De agressievere strategie leverde Red Bull de zege op, al benadrukt Mika Häkkinen, de wereldkampioen van 1998 en 1999, dat Verstappen zelf een groot aandeel had in die winst. “De Amerikaanse fans kregen te zien waarom Lewis Hamilton en Max Verstappen de titelkandidaten zijn”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. “Ze pushten allebei ongelooflijk hard gedurende de hele race en gebruikten verschillende tweestopstrategieën, waardoor het bandenverbruik cruciaal was. Austin is zwaar voor de banden, zelfs op de harde compound moesten ze voorzichtig zijn. Het gevoel van de coureur is daardoor van het grootste belang.”

“Als Max te hard had gepusht na zijn tweede pitstop, dan had Lewis geen probleem gehad om hem in de laatste ronden bij te halen”, vervolgt de Flying Finn. “Maar de Red Bull-coureur is veel volwassener geworden en heeft perfect op zijn tempo gelet. Het is niet makkelijk om rustiger aan te doen als je weet dat de coureur achter je dichterbij komt, maar het was cruciaal om de banden te sparen.”

“Na ronde 50, toen Lewis het gat tot bijna een seconde had gebracht, was Max in staat om weer voor twee of drie ronden te pushen. Dat was een sleutelmoment. Hoewel Lewis tot aan de finishvlag bleef pushen, besefte hij dat Max zijn strategie perfect had getimed”, aldus Häkkinen.