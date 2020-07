Häkkinen: ‘Weet niet of dit seizoen lang genoeg is voor inhaalrace van Red Bull’

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen betwijfelt dat het ingekorte Formule 1-seizoen genoeg tijd biedt aan Red Bull om het gat met Mercedes in te lopen. “Het wordt namelijk hard werken om Mercedes bij te halen.”

Dat schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet, met de Fin die Mercedes ‘momenteel een klasse apart’ noemt. Mercedes heeft de eerste drie races van 2020 gewonnen en Häkkinen verwacht dat Mercedes ook in race vier en vijf – die allebei worden gehouden op het Britse Silverstone – ‘super snel zal zijn’. “Ik verwacht dat daar wederom een tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.”

Häkkinen ziet in Red Bull echter wel Mercedes’ meest geduchte tegenstander: “Maar alleen als ze een grote sprong kunnen maken met de performance van hun chassis en motor.” Dat wordt hard werken en kost veel tijd, weet hij. “En ik weet gewoon niet zeker of er in dit ingekorte seizoen genoeg tijd is voor Red Bull om Mercedes bij te halen.”

Een mogelijke complicatie, stelt Häkkinen, is dat er in Racing Point dit seizoen nog een sterk team op de grid staat, dat bovendien een nauwe relatie heeft met Mercedes. “Met Ferrari dat een minder competitieve auto heeft en Red Bull dat ook problemen kent”, doelt hij op hoe de RB16 nog niet werkt zoals het hoort, “moeten zij dit jaar niet alleen Mercedes maar ook Racing Point zien te verslaan.”

