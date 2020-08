Hamilton: ‘Bandenproblemen hadden we niet verwacht’

Mercedes domineerde de zaterdag op Silverstone, maar worstelde in de race met de banden. Beide Mercedes-coureurs hadden last van blaarvorming op de banden, terwijl Max Verstappen daar geen last van had. De Mercedes-coureurs hebben geen idee waarom zij deze problemen kregen.

“Het was een uitdagende race”, begint Lewis Hamilton tegen Martin Brundle. “We hadden grote problemen met de banden. Wij hadden de blaarvorming op de banden niet verwacht. Maar al met al ben ik blij dat ik de race ben doorgekomen. Ik was de hele tijd de banden aan het managen, alleen maakte dat geen verschil”, zegt Hamilton.

Lees ook: Verstappen pakt spectaculaire zege in strategisch bandenspel op Silverstone

De zesvoudig wereldkampioen denkt dat de bandenproblemen veroorzaakt werden door de verhoogde bandendruk. “Pirelli had vorige week natuurlijk klapbanden. Ze hebben de bandendruk enorm omhoog gedaan. Het waren net ballonnen”, zegt de Brit.

Teamgenoot Valtteri Bottas was enorm teleurgesteld na de race. “Het was een enorm frustrerende race. Van pole naar drie, niet ideaal. Maar als team waren we aan het slapen. De strategie was niet goed”, zegt Bottas.

Ook de Fin kende problemen met de banden. “Als ik harder ging, kregen we gelijk problemen met de banden. Wij kregen blaren en Red Bull niet”, aldus de Fin.

Lees ook: Lawrence Stroll reageert: ‘Deze beschuldigingen zijn volkomen onaanvaardbaar en niet waar’