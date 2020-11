Hamilton best wel tevreden met P6: ‘Meer zat er gewoon niet in vandaag’

Voor de verandering staat er geen Mercedes op de eerste startrij. De silberpfeilen kregen de regenbanden maar niet aan de praat en konden zich niet mengen in de strijd voor pole. Kampioenschapsleider Lewis Hamilton moest genoegen nemen met P6 en daar is hij best wel tevreden mee. “Er zat niet meer in vandaag.”

Voor het eerst dit jaar staat er geen Mercedes op pole. De Mercedes-bolides worstelen op het spekgladde Istanbul Park en in de regen ging het amper beter, stelt Hamilton.

“We hadden gewoon geen grip. We waren op ijs aan het rijden en konden niet sneller dan dit”, vertelt de Mercedes-coureur na afloop van de kwalificatie aan Sky Sports.

Maar teleurgesteld is hij niet met zijn kwalificatie. “Ik ben op zich nog wel tevreden. Ik heb geen fouten gemaakt, ben niet van de baan gespind. Meer zat er gewoon niet in”, besluit de Brit.

