Hamilton blij dat race voorbij is: ‘Was vandaag fysiek niet in orde’

Lewis Hamilton is blij dat de Grand Prix van Abu Dhabi voorbij is. De Brit zegt dat hij vandaag ‘fysiek niet in orde’ was en het weekend verliep ook niet zoals hij had gewild. Hij was wel blij om te zien dat Alexander Albon in de slotfase in de buurt kon komen, al hoopt hij dat de auto’s voor 2021 beter worden voor het racen: “We hadden een gevecht tussen twee teams en dat is wat de sport nodig heeft.”

Op het Yas Marina-circuit, waar de afgelopen jaren alleen maar een Mercedes op de hoogste trede stond, kwam Hamilton amper aan bod. De Brit reed de hele race rond op de derde plaats en kon teamgenoot Valtteri Bottas niet inhalen. “Je kan niet alles winnen”, zo blijft Hamilton realistisch. “Gezien de afgelopen weken ben ik over het algemeen blij met dit weekend. Het was niet zo goed als ik had gewild. Felicitaties aan Max. Het was fysiek gezien een hele zware race voor mij. Ik ben het hele jaar fysiek in orde geweest, maar dat was ik vandaag zeker niet. Ik ben blij dat het voorbij is. Het is nog steeds een fantastisch resultaat om met beide auto’s op het podium te staan”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton ontbrak vorige week nog vanwege het coronavirus, wat de nodige effecten heeft gehad op zijn fysieke gesteldheid. “Fysiek gezien heeft het zeker invloed gehad. Mijn lichaam voelt niet geweldig. Aan de positieve kant heb ik het overleefd. Ik heb vorige week geen enkel moment gedacht dat ik hier weer zou rijden. Ik ben dankbaar dat ik gezond ben en leef. Ik kijk ernaar uit om de komende tijd te herstellen en weer te trainen, ik moet mijn lichaam weer krijgen zoals het hoort te zijn”, aldus Hamilton.

In de slotfase van de race werd de Red Bull van Alexander Albon steeds groter in de spiegels van Hamilton, die blij was om te zien dat hij nog in de buurt kon komen. “De Red Bulls waren dit weekend gewoon te snel voor ons. We konden hun pace niet bijbenen. Het is geweldig om Alex achter ons te zien, we hadden een gevecht tussen twee teams en dat is wat de sport nodig heeft. Ik hoop dat het in 2021 makkelijker is om achter andere auto’s te rijden. Ik weet niet of het een saaie race was om te zien, maar zodra je binnen drie of vier seconden komt van iemand anders, heb je last van de luchtstromen en glijd je alleen maar. Ik hoop dat wat Ross (Brawn, sportief directeur van de Formule 1, red.) heeft voorgesteld voor 2021 een verschil zal maken, we hebben gewoon goede banden nodig”, concludeert hij.