Schijn bedriegt, Lewis Hamilton eindigde de tweede vrije training bovenaan maar de wereldkampioen is er zeker van dat Red Bull morgen tijdens de kwalificatie ‘gewoon’ komt bovendrijven. “Zij hebben echt nog wel wat extra’s achter de hand gehouden vandaag.”

Hamilton is er alles aan gelegen om iets van de achterstand goed te maken. Althans, van de achterstand zoals die op de Red Bull Ring naar voren is gekomen. Hij spendeerde de nodige tijd in de simulator deze week en probeerde vandaag ook het nodige uit.

“We hebben wel enige vooruitgang weten te boeken. Maar ik denk dat Red Bull echt nog wel twee tienden sneller is, misschien is het nog anderhalf tienden. Maar zoiets is het wel. We zijn wel beter geworden maar we hebben het gat zeker nog niet gedicht.”

De wereldkampioen was vandaag iets meer dan twee tienden sneller dan Verstappen, Bottas nestelde zich tussen de twee titelkandidaten in. “De eerste training was nog wat moeizaam, we probeerden het één en ander uit maar dat werkte niet allemaal even goed. Toen we wat aanpassingen van vorige week probeerden, ging het gelijk beter. Ik ga niet zoveel meer veranderen, denk ik.”

“Over één rondje voelde de auto heel goed aan”, constateerde Hamilton enigszins tevreden. “Maar zij zullen nog een tandje bijschakelen. Het is bijna alsof zij een kwalificatiemodus hebben zoals wij die een paar jaar geleden hadden. Ik weet niet waar ze het vandaan halen. En in de race zal het niet anders zijn, vrees ik.”