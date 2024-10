Lewis Hamilton blikt terug op het moment dat hij teambaas Toto Wolff moest vertellen dat hij in 2025 naar Ferrari vertrekt. De Britse wereldkampioen vond het gesprek met de Oostenrijker behoorlijk “angstaanjagend”, ook al droomt hij al heel lang van de kans om voor de Scuderia te rijden.

Hamilton trapte al vroeg in het jaar het silly season af, door bekend te maken dat hij vanaf 2025 voor Ferrari rijdt. De Brit stapt na meer dan een decennium trouwe dienst bij Mercedes over naar het Italiaanse team. Hamilton was daarom nogal nerveus om het nieuws aan Mercedes-teambaas Toto Wolff te vertellen.

De zevenvoudig wereldkampioen herinnert zich hoe hij het nieuws tijdens het ontbijt al gelijk bekendmaakte. “Het was een achtbaan van emoties vanaf het moment dat ik het contract tekende”, vertelt Hamilton aan The Times. “Het aan mijn baas vertellen, dat was angstaanjagend.”

Toch was de Brit zeker van zijn zaak. Hamilton wilde namelijk al van jongs af aan in de voetsporen van Michael Schumacher treden door naar Ferrari te gaan. “Ik me herinner dat ik als kind naar Michael keek”, blikt Hamilton terug. “Elke coureur kijkt naar die auto en denkt: ‘Hoe zou het zijn om in de rode cockpit te zitten?’”

Elke race emotioneel

Met zijn vertrek naar Ferrari gaat dus een langgekoesterde wens in vervulling voor Hamilton, maar dat betekent niet dat de coureur zijn huidige team niet gaat missen. “Ik hou zoveel van mijn team. We hebben samen veel meegemaakt, dus het zal elke race emotioneel zijn”, is de Brit eerlijk. “Want elke race die we rijden, is de laatste keer op die plek. Elke race komt steeds dichter bij de laatste keer dat ik in die Mercedes zit. Het zal moeilijk worden, maar ik wil gewoon mijn best doen voor het team en hoog eindigen.”

