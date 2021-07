Mercedes-coureur Lewis Hamilton had er al op gerekend dat Red Bull sterk zou zijn op de eigen Ring, maar werd in de kwalificatie ook verrast door McLarens Lando Norris. Hamilton start dus als vierde, waarna de race van zondag volgens hem om schadebeperking draait.

“De zege zit er niet in”, wordt Hamilton geciteerd door de BBC. De redenen dat hij dat denkt? “We komen gewoon snelheid te kort. We hebben alles geprobeerd. Over een ronde verliezen we het. Max Verstappen is hier sneller, zo simpel is het.” En dat niet alleen: “Ik weet niet of McLaren een update heeft gebracht, maar zij zijn hier ook supersnel.”

“Wij moeten ons proberen te verbeteren”, erkent Hamilton. Vooralsnog zit de zege er immers niet in. “Ik denk dat Red Bull de auto dit weekend weer heeft verbeterd. Het wordt zondag naar de overwinning cruisen voor Max”, voorspelt Hamilton.

De Brit zelf hoopt nog wel op het podium te komen. “Wellicht lukt het om op z’n minst Sergio Pérez te pakken. Dan beperken we dit weekend de schade in elk geval.” Bij Ziggo Sport F1 rept Hamilton ook over schadebeperking, en spreekt de hoop uit dat het regent. “Regen zou fantastisch zijn, maar de tijd moet uitwijzen of het ook echt regent.”

Slecht nieuws voor Hamilton is dat de kans op regen niet groot is. Volgens de laatste weerberichten blijft het zondagmiddag droog in Spielberg, met de kans op regen op dertig procent. Afgelopen zondag, ook al op de Red Bull Ring, was de kans op regen zeventig procent, maar viel er ook geen neerslag.

Nog even terugkomend op McLaren, dat ook met een Mercedes-motor rijdt, haalt Hamilton nog aan dat het bij Mercedes dus niet aan de motor kan liggen. “McLaren is snel op het rechte stuk. Het is dus duidelijk dat de motor goed is. Wij hebben gewoon een auto met te veel luchtweerstand”, erkent hij.

