Gemengde gevoelens bij Max Verstappen na Q3 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk: de Nederlander is blij met de pole die hij pakte, maar niet zozeer met de manier waarop.

Verstappens eerste Q3-rondje was goed genoeg, al noemde hij het zelf ‘geen best rondje’ over de boordradio. Over diezelfde boordradio beklaagde hij zich aan het eind van Q3, na zijn tweede vliegende ronde ook gelijk over de gekozen strategie. Verstappen reed namelijk als eerste van de koplopers naar buiten voor die tweede run en wist zich daarin niet te verbeteren. “Dit doen we dus echt nooit meer!”, liet hij Red Bull gelijk weten over de radio.

De Nederlander had ook wel reden om kritisch te zijn, want McLarens Lando Norris kwam nog dicht in de buurt van zijn tijd. Norris eindigde uiteindelijk op slechts 0.048 seconde. “Q3 was vrij slecht”, zegt Verstappen over het beslissende deel van de kwalificatie. “Ik ben blij dat ik pole heb, maar hoe dat met die laatste Q3-ronde ging, is wel iets om nog eens te bekijken.”

Het belangrijkste is natuurlijk wel dat Verstappen zijn derde pole op rij heeft gehaald – en zijn tweede op rij op de Red Bull Ring. “Hopelijk lukt het morgen de klus af te maken”, mikt hij uiteraard op de overwinning. Makkelijk wordt het niet, zegt hij. “Want dat is het nooit. Daarnaast rijden we dit weekend op zachtere banden dan vorige week. Het wordt dus lastig die te managen in de race. Verder moeten we ons gewoon op onze eigen wedstrijd concentreren.”

