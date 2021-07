Als het aan Red Bull ligt wordt de nieuwe generatie Formule 1-motoren niet in 2025 geïntroduceerd, maar pas in 2026. Volgens teambaas Christian Horner is het daarbij ook beter ‘met een leeg vel papier’ te beginnen dan de huidige generatie motoren door te ontwikkelen.

Dat verklaart Horner ten overstaan van The-Race. Als redenen voor het uitstel wijst Horner onder meer naar de interesse van potentiële nieuwkomers. Zo schuiven Audi en Porsche dit weekend aan bij de Formule 1-motortop in Oostenrijk op de Red Bull Ring.

Lees ook: Audi en Porsche sluiten aan bij F1-motortop op Red Bull Ring

Een ander argument dat Horner aanvoert, is dat het beter is om ‘de tijd te nemen met iets spannend, anders en relevants te komen’ dat aansluit bij de wens van de Formule 1 om de motorkosten flink te drukken, maar technisch nog steeds toonaangevend te zijn. “En we mogen het geluid en de emotie dat de motoren opwekken ook niet vergeten.”

Volgens Horner is het verder lastig de peperdure huidige motoren door te ontwikkelen en goedkoper uit te komen. “Als we met een leeg vel papier beginnen”, om de motortoekomst op uit te tekenen, “en meer standaardonderdelen introduceren, hebben we meer controle over de nieuwe motorformule dan als we hierop voortborduren”, aldus Horner.

Opmerkelijk verzoek

Wat Red Bull betreft wordt de komst van nieuwe motoren daarbij idealiter dan ook uitgesteld naar 2026. Die laatste opmerking is wat opmerkelijk. De aanstaande motorrevolutie stond aanvankelijk namelijk ingepland voor 2026, maar is afgelopen winter met een jaar naar voren gehaald. En hierin speelde Red Bull opvallend genoeg (indirect) een rol.

Lees ook: Motoren 2025 moeten duurzaam en krachtig zijn maar ook emotie oproepen

Als Red Bulls motorfabrikant Honda zich eind 2021 terugtrekt, gaat Red Bull de Honda-motoren namelijk zelf runnen. Tegelijkertijd zet het ook een eigen motorafdeling en -project op. Inclusief de infrastructuur om eventueel zelf een nieuwe generatie krachtbron te ontwikkelen.

Om Red Bull tegemoet te komen en niet met de enorme kosten en technische uitdaging van het doorontwikkelen van de huidige motor op te zadelen, is besloten begin 2022 een engine freeze in te voeren. Aanvankelijk stond deze ‘ontwikkelingsstop’ pas voor laat in 2022 of zelfs 2023 op de agenda.

Tegelijkertijd met het naar voren halen van de engine freeze, is ook de komst van nieuwe motoren met een jaar vervroegd: van 2026 naar 2025. Dit zou naar verluidt ‘wisselgeld’ zijn geweest voor de engine freeze en op voorspraak van Ferrari zijn gebeurd, al zouden ook Mercedes en Renault die vroegere introductie hebben gesteund.

Red Bull stuurt er nu dus op aan de komst van de nieuwe motoren toch uit te stellen naar 2026. Of de andere motorfabrikanten daar aan willen, is maar de vraag. Net zoals het valt te betwijfelen of ze een compleet nieuwe motorformule willen, gezien de enorme bedragen die ze in de huidige technologie hebben geïnvesteerd.