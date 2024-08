Lewis Hamilton reageert voor het eerst op het nieuws dat zijn vertrouwde race-ingenieur Peter Bonnington niet meegaat naar Ferrari. Hoewel de coureur hoopte dat Bonnington ook de overstap zou maken, begrijpt Hamilton wel dat ‘Bono’ in Engeland blijft. Hamilton deelt daarom ook al gelijk zijn wensenlijstje voor zijn nieuwe race-ingenieur.

Lewis Hamilton vertrekt volgend seizoen naar Ferrari, maar doet dat wel zonder zijn vertrouwde race-ingenieur Peter Bonnington. De Britse ingenieur, beter bekend als ‘Bono’, werd deze week bij Mercedes gepromoveerd tot head of race engineering. ‘Bono’ volgt Hamilton daarom niet naar Ferrari.

“Had ik gehoopt (om door te gaan met Bonnington, red.)? Ik had natuurlijk graag met Bono doorgegaan”, reageerde Hamilton voor het eerst op het nieuws, tegenover de aanwezige pers in Zandvoort. “We hebben een geweldige relatie. Hij is als een broer. Maar ik ben echt heel blij voor hem. Voor mij gaat het er gewoon om dat mensen doen wat het beste voor ze is.”

Hamiltons overstap naar Ferrari betekent natuurlijk dat de zevenvoudig wereldkampioen vanaf volgend jaar vaker in Italië te vinden is, wat ook een “drastische verandering” voor Bonnington had betekend. De coureur vond het daarom ook gelijk al “onwaarschijnlijk” dat zijn race-ingenieur met hem mee naar Ferrari zou verhuizen. “Maar ik ben echt blij voor ons dat het team veranderingen heeft aangebracht aan zijn pad binnen het team. Ik denk dat hij ze nu nog meer de geweldige dingen kan laten zien die hij kan doen.”

Wensenlijstje

Hamilton en Bonnington werken al samen sinds de komst van de Britse coureur naar Mercedes. Hamilton krijgt daarom bij Ferrari voor het eerst sinds 2013 met een nieuwe race-ingenieur te maken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft alvast een wensenlijstje klaarliggen.

“Het moet iemand zijn met wie je overweg kunt. Het moet iemand zijn met wie je uiteindelijk gemakkelijk een relatie opbouwt en die je vertrouwt”, aldus Hamilton. “Het wordt een ontdekkingsproces. Ik weet al vroeg of het gaat werken of niet. Ik denk dat het gewoon gaat om communiceren.”

