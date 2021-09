Alle vooraf geschreven scenarios konden na een paar honderd meter de prullenbak in. Valtteri Bottas kon teamgenoot Lewis Hamilton niet meer helpen toen deze bij de start al meteen een aantal plekken verloor. En dus is damage control voorlopig het devies voor Hamilton morgen tijdens de Grand Prix van Italië: “Denk dat Max Verstappen gezien de snelheid van Red Bull de race makkelijk gaat winnen.”

Hoewel de sprint zelf niet bijster spectaculair was, zorgde het format wel voor een flinke swing dit weekend. Mercedes was gisteren oppermachtig, een overwinning en de leiding in het kampioenschap leek voor het grijpen voor Lewis Hamilton. Maar door de matige start in de sprint vandaag liggen de kaarten plots anders voor de wereldkampioen.

Hamilton werd bij de start meteen verschalkt door Verstappen maar ook de beide McLarens die op de softs waren begonnen. “We hebben veel punten verloren, we hebben onderschat hoe goed die banden zich gingen gedragen.” De consequentie voor Hamilton was dat hij na de herstart 14 ronden lang vast zat achter Lando Norris en ook met DRS niet voorbij kwam aan de jonge McLaren-rijder.

“Nu moet ik iets gaan vinden om ze morgen alsnog te kunnen passeren en zo de schade te beperken in het kampioenschap”, aldus Hamilton tegen Sky Sports. “Je zag de snelheid van Max en Red Bull, ik weet niet of hij sneller was dan Valtteri en nu staat hij ook nog op pole. Dat zou een makkelijke overwinning moeten zijn voor hem.”

“Zelf moet ik voor die twee (van McLaren, red.) zien te komen.” Hamilton constateert daarnaast ook dat Red Bull tot nu is blijven doorontwikkelen. “Ze hebben nu nog meer snelheid dan we verwachtten. Ze brengen elke week upgrades mee, er is één race geweest waarbij ze geen nieuwe onderdelen meenamen. Van wat ik heb begrepen tenminste. Er komt steeds meer performance bij.”

