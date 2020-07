Hamilton: ‘Eerste training was top, maar dat zegt niet veel’

Mercedes domineerde de grotendeels droge eerste training voor de Grand Prix van Hongarije, maar Lewis Hamilton hecht daar ondanks zijn snelste tijd niet te veel waarde aan. “Ik heb niet eens naar de tijdenlijst gekeken.”

Had hij dat wel gedaan, dan had hij zijn eigen naam bovenaan zien staan, met teamgenoot Bottas op plek twee en achter de naam van nummer drie Sergio Pérez (Racing Point) een achterstand van meer dan een halve seconde. Terwijl Hamilton op harde banden reed, Bottas op mediums en Pérez softs.

“Het was een geweldige sessie, in dat we alles hebben gedaan dat we wilden doen”, citeert Crash.net Hamilton, die daar verder dus niet te zwaar aan tilt: “Iedereen is toch voor zichzelf bezig en doet hele andere dingen qua motor, brandstofniveau en setup.”

De tweede training viel daarna praktisch in het water, waardoor Mercedes enkele aanpassingen aan de auto niet kon evalueren. Veel rijden had in die sessie ook geen zin voor Hamilton, daarin zestiende, zonder tijd en met maar één rondje.

Ongeacht of het zaterdag regent of niet, vindt Hamilton het lastig inschatten wie Mercedes’ tegenstanders zijn. “Want ik heb dus niet eens naar de tijdenlijsten gekeken.” Maar: “Ik hoop dat het dichter bij elkaar zit.” Red Bull vlakt hij in elk geval niet uit: “Want dit is echt een Red Bull-baan.”

