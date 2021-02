Hamilton en Mercedes genomineerd voor Laureus World Sports Award

Lewis Hamilton is voor het tweede jaar op rij genomineerd voor de Laureus World Sports Award in de categorie ‘sportman van het jaar’. Zijn nominatie komt er na zijn zevende wereldtitel, een evenaring van het wereldrecord van Michael Schumacher. Mercedes is dan weer genomineerd in de categorie ‘beste team van 2020’.

In 2020 veroverde Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel, zijn vierde op rij. Daarnaast zette de Brit zich in in de strijd tegen ongelijkheid. Zijn werk op en naast de baan levert hem net als vorig jaar een nominatie op in de categorie ‘sportman van het jaar’ van de Laureus World Sports Awards. Vorig jaar verzilverde Hamilton zijn nominatie, al moest hij die titel toen wel delen met Barcelona-voetballer Lionel Messi. Enkele van de andere genomineerden dit jaar zijn basketspeler Lebron James, tennisser Rafael Nadal en voetballer Robert Lewandowksi.

“Het is een eer om weer genomineerd te zijn voor de Laureus Award, zeker als ik kijk naar de lijst met de geweldige atleten”, reageert Hamilton op zijn nominatie. “Als ik terugkijk naar de ceremonie van vorig jaar is het bijna niet te bevatten wat er sindsdien allemaal is gebeurd. 2020 was voor veel mensen een ongelofelijk lastig jaar en de sportwereld is zwaar getroffen. Ik had het geluk dat wij mochten racen en ik ben zo blij met wat we als team bereikt hebben. Ik ben nog trotser op ons werk dat we verricht hebben naar een diverse en inclusieve motorsportwereld.”

Naast Hamilton is ook Mercedes als team genomineerd voor een prijs, nadat het vorig jaar zijn zevende constructeurstitel op rij binnenhaalde. Het team uit Brackley maakt kans op de titel ‘beste team van 2020’. De Duitse renstal neemt het in die verkiezing onder meer op tegen basketbalploeg LA Lakers en voetbalploegen Liverpool FC en Bayern München. De awards worden in mei uitgereikt.

