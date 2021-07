Komend weekend vindt de Grand Prix van Hongarije plaats. Sinds 1986 heeft de Grand Prix onafgebroken deel uitgemaakt van de Formule 1-kalender, maar dit jaar ligt Hongarije onder een vergrootglas. Niet alleen sluit de koningsklasse de eerste seizoenshelft af op de Hungaroring, het land stemt binnenkort ook in een referendum over een nieuwe antihomowet. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton, samen goed voor elf wereldkampioenschappen, laten een tegengeluid horen in Hongarije.

De Hongaren gaan binnenkort naar de stembus om te beslissen over vragen als ‘Vindt u ook dat bij minderjarige kinderen geslachtsverandering gepromoot mag worden?’ En ‘Vindt u ook dat voor minderjarige kinderen geslachtsveranderende behandelingen beschikbaar moeten zijn?’. In juni besloot Hongarije al dat jongeren niet blootgesteld mogen worden aan homoseksualiteit. Ook mogen scholen geen les geven over de LHBTI+gemeenschap.

Homoseksualiteit en andere onderdelen van de LHBTI+gemeenschap staan al langere tijd onder druk in Hongarije. De Europese Unie sprak zich onlangs al uit tegen de gang van zaken in het land en ook Vettel en Hamilton laten dit weekend van zich horen. “Ik vind het vernederend dat een land in de EU over een wet als deze moet stemmen”, zei Vettel vandaag tijdens de persconferentie. De Duitser liep bovendien op regenboogsneakers over de paddock.

De LHBTI+schoenen van Vettel op de paddock vandaag. (Photo by Glenn Dunbar / LAT Images)

Ook Lewis Hamilton neemt geen blad voor de mond. “Aan iedereen in dit schitterende land Hongarije”, schrijft hij op Instagram. “Voorafgaand aan de Grand Prix dit weekend wil ik mijn steun betuigen aan iedereen die geraakt wordt door de anti-LHBTI+wet van de overheid.” De zevenvoudig wereldkampioen noemt het ‘laf’ en ‘misleidend’ dat de regering in Hongarije een dergelijke wet voorstelt. “Iedereen verdient de vrijheid om zichzelf te zijn, het maakt niet uit van wie je houdt, of hoe je je identificeert.”

Liefde wint altijd

Vettel is het eens met de woorden van zijn collega. “We hebben zoveel kansen gehad om te leren van het verleden”, zegt hij. “Ik snap niet hoe jullie er moeite mee hebben om te zien dat mensen moeten kunnen doen wat ze willen, moeten kunnen houden van wie ze willen.” De Aston Martin-coureur wil zich echter niet teveel met de politiek bemoeien. “Het is niet aan ons om de wet te schrijven, maar alleen om steun te betuigen aan de mensen die erdoor zijn geraakt.”

Hamilton roept zijn volgers op om in het referendum te stemmen voor het beschermen van de LHBTI+rechten. “Ze hebben onze steun nu harder nodig dan ooit”, zegt hij in zijn bericht. “Laat alsjeblieft liefde zien aan de mensen om je heen, want de liefde wint altijd.”