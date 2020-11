Hamilton: ‘Formule 1 moet een nieuwe bandenoorlog overwegen’

Lewis Hamilton wil in de toekomst weer twee bandenleveranciers in de Formule 1 hebben. Dit naar aanleiding van de vele kritiek op de 2021 banden, die afgelopen vrijdag werden uitgetest in Bahrein.

Formule 1 heeft sinds 2007 slechts één bandenleverancier. Er kwam een einde aan de bandenoorlog aan het einde van 2006, na de farce op de Indianapolis Motor Speedway in 2005, toen alle auto’s op Michelin-banden niet mee konden doen door een probleem met de banden. De Formule 1 wilde niet langer twee bandenleveranciers hebben.

Bridgestone was tussen 2007 en 2010 de enige bandenleverancier in de Formule 1 en in 2011 nam Pirelli het stokje over, maar de Italiaanse bandenfirma ligt onder vuur bij de coureurs. Zij zijn niet te spreken over het nieuwe rubber. “Dan heb je twee jaar de tijd om een nieuwe band te ontwikkelen en dan kom je aan met dit”, brieste Lewis Hamilton. En ook Sebastian Vettel is niet blij met de 2021 banden. “Ik hoop dat we ze niet gaan gebruiken.”

En dus wil Hamilton weer een bandenoorlog hebben. “Ik mis een bandenoorlog. Als je geen competitie hebt, dan kan je jezelf niet vergelijken met een andere bandenleverancier”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

