Wolff: ‘Nieuwe Pirelli-banden de enige oplossing om veiligheid te verbeteren’

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de nieuwe 2021-banden van Pirelli als enige oplossing om de veiligheid te verbeteren. Hij hoopt dat met de nieuwe, ‘robuustere en zwaardere’ banden ‘beangstigende ongelukken’ zoals de crash van Lance Stroll op Mugello niet meer zullen gebeuren.

Vrijdag kregen de coureurs twee setjes van de prototypeband van Pirelli ter beschikking om te testen. De coureurs moesten verplicht minstens zes rondes rijden om de C3-variant van de 2021-band die de bandenleverancier heeft ontwikkeld, maar meerdere coureurs, waaronder Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, uitten hun onvrede over de nieuwe, ‘langzamere’ band. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de banden als een noodzaak om spontane klapbanden te voorkomen.

“We moeten incidenten zoals we dit jaar gezien hebben voorkomen”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Dat is waarom we Pirelli moeten steunen. Deze auto’s genereren meer downforce dan we ooit hadden gedacht en is elk jaar toegenomen. Pirelli moest dus wel reageren.”

“Lance Stroll’s crash op Mugello was zeker beangstigend, daarnaast had je ook nog de uitvalbeurt van Verstappen op Imola”, vervolgt Wolff. “We zaten tevens twee keer op de limiet met Lewis om de finish te halen. Dan betekent het dat het komen met een robuuster, zwaarder product de enige oplossing is. Het is daarom logisch dat Pirelli gewoon opvolgde wat gevraagd werd van ze. De huidige banden zullen nooit de integriteit en robuustheid bieden om de steeds toenemende aerodynamica het hoofd te bieden. Integriteit en veiligheid staan ​​voorop”, besluit de Oostenrijker.