Lewis Hamilton zal er in de sprintkwalificatie vol voor gaan, zo verzekert hij. De Brit zal vanaf de eerste startplek vertrekken in de allereerste sprintkwalificatie, die de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag bepaalt.

Hamilton was vrijdag de snelste in de kwalificatie, die vanwege de sprintkwalificatie dus een dag eerder was dan normaal. Hij kreeg niet de poleposition achter zijn naam, want die eer gaat naar de winnaar van de sprintkwalificatie van 17 ronden. Het is nog maar afwachten of de coureurs zaterdagmiddag voor een spektakelstuk zullen zorgen in de sprintkwalificatie, of dat ze het toch wat voorzichtiger aanpakken. Maar Hamilton zal vanaf de eerste startplek niets aan het geluk overlaten.

Foto: BSR Agency

“Ik ga er vol voor”, vertelt Hamilton. “Ik moet de leeuw in me naar buiten brengen en alles geven. Het is niet makkelijk om de Red Bull in te halen, dus het helpt wel dat we staan waar we staan. Maar we moeten nog steeds een goede start hebben en dan liggen er nog steeds obstakels op de weg. De sprintkwalificatie zal interessant worden. Ik denk dat de auto precies zo is als ik wil en nodig heb”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

De coureurs strijden in de sprintkwalificatie voornamelijk om de startvolgorde voor de race van zondag. Daar worden de volle punten uitgedeeld zoals gewoonlijk, maar voor drie coureurs liggen er ook al punten klaar voor de sprintkwalificatie. De winnaar van die sprintkwalificatie over een afstand van ongeveer 100 kilometer krijgt voor de statistieken de poleposition achter zijn naam. Daarnaast is er dus voor de top-drie nog een kleine beloning: de winnaar krijgt drie punten, de nummer twee krijgt er twee en – zoals je al kunt raden – de nummer drie krijgt er eentje.

Eerder deze week gaf Max Verstappen al aan hoe hij denkt over de sprintkwalificatie. “Je schat de risico’s in. Kan je winnen, dan ga je ervoor. Is het te risicovol om iemand in te halen, dan neem je genoegen met de tweede of derde plek. Je wil gewoon niet achteraan komen te staan voor de hoofdrace”, aldus de Nederlander. Hij zal de sprintkwalificatie als tweede aanvangen na een spannende kwalificatie op vrijdag. De sprintkwalificatie begint om 17:30 uur Nederlandse tijd en zal ongeveer een halfuur duren.