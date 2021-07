Lewis Hamilton zal in de allereerste sprintkwalificatie in de Formule 1 vanaf de eerste startplek vertrekken. Voor de ogen van meer dan honderdduizend Britse fans klokte Hamilton op Silverstone de snelste tijd tijdens de kwalificatie, voor Max Verstappen. “We persen elk druppeltje snelheid uit de auto.”

Lewis Hamilton begint de eerste sprintkwalificatie in de historie van de Formule 1 vanaf de eerste startplaats. Op zijn thuisbaan Silverstone werd de wereldkampioen voortgestuwd door duizenden landgenoten op weg naar de snelste tijd tijdens de kwalificatie.

“Zie je dat? Dat hebben we een heel jaar moeten missen!”, vertelt Hamilton vlak na de kwalificatie terwijl hij naar het publiek wijst. “Ik ben zo dankbaar om iedereen hier te zien, we hebben jullie gemist.” Het aanwezige publiek was volgens Hamilton cruciaal om de eerste startplek te veroveren. “Om naar Silverstone te komen en zo’n publiek te zien… Je ziet de energie. In aanloop naar de kwalificatie gaf het werk van het team gecombineerd met deze energie me hoop. Dit is te danken aan de fans!”

Na VT1 enkele uren eerder zag het er echter niet goed uit voor Mercedes. “Ik weet niet wat Red Bull deed tijdens de training, want ze waren erg snel. Wij hebben ons gewoon gefocust op ons werk, stap voor stap.” Dat werk begon voor Hamilton niet tijdens die eerste training, maar eerder op de dag in de simulator in de Mercedes-fabriek. “Ik heb vanochtend een sessie in de simulator als vrije training gebruikt. Ik heb er tijd in gestoken, ik heb alles gegeven. We hadden een vrije ochtend en ik wou geen tijd verspillen, dus we zijn aan de slag gegaan.”

Met dat werk in de simulator wou Hamilton zijn team zo goed mogelijk aan de start van het experimentele ‘sprintraceweekend’ brengen. “Zo hadden de jongens van het team zoveel mogelijk informatie waarop we konden bouwen. We persen elk druppeltje snelheid dat er in de auto zit, uit. Dat heeft gewerkt, dus ik ben ontzettend tevreden. Mijn eerste rondje was goed en mijn tweede rondje zag er zelfs beter uit, maar toen verloor ik mijn achterkant in de laatste bochten”, blikt de zevenvoudig wereldkampioen nog even terug op de kwalificatie.

Het was van de Spaanse GP geleden dat een Mercedes het snelste was tijdens de kwalificatie. Dat dat net op Silverstone opnieuw lukt, zorgt voor een tevreden Hamilton. “Het voelt alsof het lang geleden is dat we zo dicht zaten. Om dit te doen in je thuisland… er bestaat geen beter gevoel. De race morgen zal moeilijk zijn, maar de auto voelt goed. Het echte werk komt echter pas de komende dagen”, aldus de Mercedes-coureur.

