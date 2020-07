Hamilton: ‘Geen ramp, wel een moeilijke dag’

Silverstone is niet alleen Lewis Hamiltons thuiscircuit maar ook waar hij de afgelopen vijf jaar vier keer heeft gewonnen én vier keer pole heeft gepakt. De Brit sloot de openingsdag dit keer echter slechts als vijfde af.

Daarbij is het natuurlijk pas vrijdag en was het bovendien een stuk warmer dan het tijdens het weekend wordt, maar Hamilton is aan het eind van zijn eerste werkdag op Silverstone toch niet bijster goed te spreken over hoe het ging – en hoe zijn Mercedes W11 het deed.

“De balans klopte niet”, wordt Hamilton door Motorsport-Total geciteerd, met de regerend wereldkampioen die inderdaad een aantal keer een apex miste en op andere rommelige momenten te betrappen viel op de baan die hij zo goed kent.

“Het was om eerlijk te zijn een zware dag”, zo vat hij deze samen. “Het was geen ramp, maar het was zeker een moeilijke dag”, herhaalt Hamilton, wiens teamgenoot Valtteri Bottas (derde in VT2) Formula1.com vertelt dat Mercedes ‘er nog wel meer uit kan persen’.

Bottas: “Vooral in de eerste training was het wat tricky qua balans. We hebben nog wel wat werk te doen. In VT2 voelde het echter niet verkeerd aan. De onderlinge verschillen zijn vrij klein. Normaliter zetten we echter nog wel goede stappen voor de kwalificatie.”

Bottas maakt zich ‘hoewel Racing Point en Red Bull ook vrij sterk lijken te zijn’ dus nog niet al te veel zorgen. “Van het weekend wordt het immers een stuk koeler en draait de wind.” Of dat een voordeel is? “Geen idee.” Maar: “Ik heb goede hoop. Er wacht ons dus nog wat werk, maar de auto voelt goed aan.”

