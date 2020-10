Hamilton geen voorstander van nieuw circuit in Rio de Janeiro: ‘Er zijn al genoeg circuits’

Volgens de Portugese versie van Motorsport verhuist de Formule 1 volgend jaar naar Rio de Janeiro en verlaat het dus Interlagos. Dat wordt niet bij iedereen gewaardeerd. Zo ook niet bij Lewis Hamilton.

Chase Carey schreef in een brief dat de Formule 1 rond is met de organisatie. Het is nu wachten op de vergunningen. De aangewezen plek voor het circuit is een oude legerbasis. Maar daarvoor moet er eerst een groot bos gekapt worden en daar zijn flink wat mensen niet blij mee. Er is zelfs al een petitie begonnen tegen het kappen van de bomen.

Ook Lewis Hamilton ziet de Grand Prix niet graag naar Rio de Janeiro verhuizen. “Ik hoopte dat ik deze vraag vandaag niet zou krijgen”, vertelt Hamilton tijdens de persconferentie. “Het is namelijk mijn bescheiden mening”, aldus de Brit.

“Ik hoorde dat het zou gaan om een duurzaam circuit en een duurzame race, maar het enige wat duurzaam is, is het niet kappen van die bomen. Het is gewoon geen slimme zet. Er is een wereldwijde crisis gaande met ontbossing. Ook zijn er al genoeg circuits op de wereldbol. Waarom zou je er nog één bouwen”, vraagt hij zich af.

