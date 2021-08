Lewis Hamilton zegt te hebben genoten van het intense duel met Fernando Alonso in de Grand Prix van Hongarije. Volgens Hamilton gaf Alonso hem ‘op zijn donder’ en hij kan achteraf zeker genieten van het gevecht, al vond hij wel dat het op één moment ‘net over de limiet’ ging.

Fernando Alonso reed rond op de vierde plaats toen Lewis Hamilton in ronde 55 van de 70 aan de staart kwam van de Alpine. De zevenvoudig wereldkampioen had een bandenvoordeel, aangezien hij op de mediums reed terwijl de Spanjaard zich op de harde band moest verdedigen. Dat is ook precies wat de tweevoudig wereldkampioen deed.

Hamilton probeerde ronde na ronde om in bocht 2 buitenom in te halen, maar Alonso maakte de Alpine zo breed mogelijk. Hij hielp op die manier zijn teamgenoot, Esteban Ocon, die verrassend genoeg aan de leiding ging in de vermakelijke race. Hamilton was namelijk voor het duel met Alonso ruim twee seconden per ronde sneller dan de rest van het veld en leek zo dus alsnog naar de zege te kunnen rijden. Pas met zes ronden te gaan kon Hamilton dan eindelijk profiteren van een verremming van zijn oud-teamgenoot.

“Fernando gaf me op mijn donder”, zegt Hamilton. “Het was een geweldig duel, minstens één keer was het op het randje, maar het was geweldig racen.” Met dat ‘op het randje’ doelt Hamilton op het moment in ronde 63, toen Alonso de Brit opnieuw naar buiten duwde in bocht 2 en vervolgens richting bocht 4 de twee licht contact hadden. Hamilton klaagde toen nog op de boordradio dat die actie ‘gevaarlijk’ was.

Hamilton vestigt hoop op 2022-bolide

In het duel zelf was de zevenvoudig wereldkampioen dus misschien niet blij met Alonso, maar achteraf zegt hij genoten te hebben van de strijd. “Achteraf gezien was het geweldig. Het was echt, echt fantastisch. Ik hoopte dat de auto’s elkaar wat beter konden volgen en ik ben enthousiast over hoe de auto’s er volgend jaar uitzien. Hopelijk doet dat een groot deel van de vuile lucht die we hier hadden verdwijnen.”

“Het is lastig om in te halen en om te volgen op dit circuit”, vervolgt Hamilton. “Met name in de laatste sector, maar we hadden geweldige wiel-aan-wiel gevechten. Het was op een gegeven moment zelfs letterlijk wiel-aan-wiel en meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Hij is waarschijnlijk een van de lastigste tegenstanders, maar wel eerlijk. Ik zou zeggen dat dit net over het randje was”, oordeelt Hamilton, terugblikkend op het gevecht dat Alonso de eretitel ‘Driver of the Day‘ opleverde.