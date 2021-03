Hamilton heeft niet het gevoel dat dit zijn laatste seizoen is: ‘Kijken wel of ik klaar ben om te stoppen’

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft niet het gevoel dat hij begint aan zijn laatste seizoen in de Formule 1. De Brit wil de komende maanden zien of hij klaar is om te stoppen, al denkt hij zelf dat dat niet zal gebeuren: “Ik heb niet het gevoel dat ik aan het einde zit.”

Na het behalen van zijn zevende wereldtitel leek het slechts een kwestie van tijd tot hij en Mercedes het contract met enkele jaren zouden verlengen. Het voor de hand liggende gebeurde echter niet: dit jaar werd pas een handtekening gezet onder een eenjarig contract, waardoor het dus onzeker is of de Brit volgend jaar opnieuw op de grid te zien zal zijn. Voor nu wil hij nog niet denken aan stoppen.

“Deze situatie voelt niet als het einde”, vertelt Hamilton. “Dit zou het meest enerverende seizoen kunnen worden. Volgend jaar hebben we ook nog nieuwe, spannende reglementen. Ik heb niet het gevoel dat ik aan het einde zit. Maar in de komende maanden zullen we wel ontdekken of ik klaar ben om te stoppen of niet. Ik denk zelf van niet, maar je weet het maar nooit natuurlijk”, zo houdt de zevenvoudig wereldkampioen een slag om de arm.

‘Niet het snelste team’

Mercedes kende voor haar begrippen een slechte wintertest. Het team dat al zeven jaar domineert noteerde het minste aantal ronden op het Bahrain International Circuit en de ervaren Hamilton kon niet voorkomen dat hij spinde en zo de grindbak in gleed. De uitdaging die het team, op basis van die tests, dit seizoen te wachten staat, maakt Hamilton enthousiast.

“Elk jaar zit je wel een beetje met het onbekende, maar uiteraard hebben we eerder wel een beter gevoel gehad van wat er met de auto gebeurt”, aldus Hamilton. “Het is enorm spannend voor ons als team. We zijn op dit moment niet het snelste team. Hoe gaan we samenwerken en verenigen om te bereiken wat we willen bereiken? Die uitdaging maakt mij enthousiast. Om de andere teams zo dicht bij te zien staan, dat belooft wat voor de fans”, besluit Hamilton.