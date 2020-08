Hamilton: ‘Het is close en Red Bull lijkt net wat sneller’

Lewis Hamilton moest het in de tweede training op Spa-Francorchamps met de derde tijd doen, achter Red Bulls Max Verstappen en Renaults Daniel Ricciardo. De Brit rekent op een flinke battle in België.

“Het zit namelijk dicht bij elkaar”, wordt hij geciteerd door RaceFans, “en ik denk dat Red Bull op het moment net wat sneller is dan wij zijn. Racing Point zit ook dichtbij, net als Ricciardo in zijn Renault”, constateert Hamilton – die VT2 op 0.096 van Verstappen eindigde – met een blik op de tijdenlijsten.

In de uitslag van VT1 zijn de Mercedessen overigens ‘gewoon’ bovenaan terug te vinden op plek één en twee, maar ook daarin was het verschil klein. Nummer drie Verstappen zat binnen een tiende, nummer vier Sergio Pérez eindigde op 0.136 seconde in zijn Racing Point.

“Het veld komt dichter bij elkaar, naarmate iedereen zijn auto’s verder ontwikkelt”, stelt Hamilton, “dat zie je dit weekend al.” Volgens Hamilton kan het ‘van race-op-race’ wel eens heel erg verschillen. “Op sommige circuits liggen we voor, maar op andere banen weer achter.”

Mercedes moet dus ‘onderzoeken’ hoe het komt dat het twee weken terug op Spanje nog domineerde, maar nu op Spa niet los is van de rest. “Het maakt het wel spannend”, erkent hij. “Wij hebben duidelijk nog werk te doen met de auto, al moet ik zeggen dat hij helemaal niet slecht aanvoelde.”

Ondanks een vrij riante voorsprong van 37 punten op nummer twee Verstappen in het WK, heeft Hamilton het steevast nagelaten zich al rijk te rekenen. De titelverdediger benadrukte in de aanloop naar de Grand Prix van België nog Verstappen als serieuze rivaal voor het kampioenschap te zien.