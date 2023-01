Als het aan Lewis Hamilton ligt, strijden Ferrari, Mercedes en Red Bull dit seizoen om de titel. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat het minstens een driestrijd wordt, maar sluit niet uit dat een McLaren of Alpine zich ook nog in de strijd kan mengen.

Mercedes domineerde lange tijd de Formule 1, maar moest in 2021 al de coureurstitel aan Max Verstappen laten en een jaar later zag het de coureurs- en constructeurstitel naar Red Bull gaan. Het team worstelde in het begin om snelheid te vinden in de W13.

Om de prestaties te verbeteren introduceerde Mercedes regelmatig updates, met succes. Lewis Hamilton en George Russell waren een stuk competitiever naarmate het seizoen vorderde, met als hoogtepunt de zege van Russell in Brazilië. Dit jaar hoopt Mercedes weer constant vooraan mee te doen en de strijd aan te gaan met Red Bull, iets waar het team volgens Hamilton in kan slagen.

“Ik geloof graag dat wij degenen zullen zijn die met hen strijden en in staat zijn om hen te verslaan, dat geloof ik zeker”, zegt Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat het niet alleen bij een strijd met Red Bull, zoals in 2021, blijft. “Ik hoop echt dat Ferrari de komende jaren sterk is. Zij hebben een lastig jaar achter de rug, maar er zijn goede tekenen daar. Het is fijn om te zien dat Ferrari weer zo goed presteert. Ik hoop dus dat het meer dan een tweestrijd wordt.”

Als het aan Hamilton ligt, wordt het zelfs meer dan een driestrijd. “Ik hoop dat er minstens drie zullen zijn, al dan niet, verrassend genoeg, meer. Waarom zou McLaren er niet kunnen staan? Of Alpine, zij doen het ook geweldig. We zullen het dus wel zien”, aldus Hamilton.