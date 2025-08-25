Lewis Hamilton is na de zomerstop klaar voor de tweede seizoenshelft. De Ferrari-coureur zat er tijdens de GP Hongarije nog helemaal doorheen, al waarschuwde hij na de race al wel hem nog niet helemaal te moeten uitvlakken voor de rest van het seizoen. Voorafgaand aan de Dutch GP reflecteert Hamilton op zijn zomervakantie, en zegt hij door te blijven gaan ‘zelfs al is het moeilijk’.

‘Ik ben gewoon nutteloos’. Dat waren de woorden van Lewis Hamilton na de kwalificatie in Hongarije, de laatste Grand Prix voor de zomerstop. De Brit kwam toen niet verder dan Q2 en begon de race op de Hungaroring vanaf de twaalfde plek. Hamilton gaf na het teleurstellende weekend aan de zomerstop te willen gebruiken om ‘te resetten’, en lijkt dat voorafgaand aan de Dutch GP ook gedaan te hebben.

Strijdvaardig

“Ik ben altijd enorm dankbaar voor deze tijd, voor de kans om te rusten en op te laden”, schrijft de zevenvoudig wereldkampioen op zijn Instagram-pagina over de zomerstop. “Er was genoeg om over na te denken. Ieder van ons heeft zoveel om mee te worstelen, zowel op individueel als mondiaal niveau. Het is daarom zo belangrijk dat we de waarheid en liefde omarmen en zo beter voor zowel onszelf als anderen kunnen zorgen.”

Na de race op de Hungaroring klonk Hamilton al strijdvaardig – ‘Vlak me nog maar niet uit’, waarschuwde hij aan Sky Sports – en ook voorafgaand aan het raceweekend op Zandvoort is de Ferrari-coureur weer strijdbaar. “We moeten door blijven gaan, zelfs als het moeilijk is”, sluit Hamilton af.



