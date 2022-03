De FIA noemt het opvallend genoeg geen straf, maar Lewis Hamilton heeft in overleg met FIA-president Mohammed Ben Sulayem besloten 50.000 euro aan een goed doel te doneren na het missen van het FIA-gala.

Hamilton ontbrak eind vorig jaar tijdens de verplichte FIA-feestelijkheden. Dit vanwege zijn onvrede over wat er in Abu Dhabi allemaal was gebeurd. Hamilton verloor de zege én titel daar aan Max Verstappen na een controversiële toepassing van de safetycarprocedure.

Als grote afwezige, ging Hamiltons weigering om op het FIA-feestje te verschijnen uiteraard niet onopgemerkt. FIA-president Ben Sulayem verklaarde toen al dat dit ook gevolgen zou hebben. Afgelopen donderdag heeft hij hier in de paddock in Bahrein met Hamilton over gesproken.

Hamilton doet nu dus een gift van 50.000 euro om een student van ondervertegenwoordigde komaf de kans te geven een (technische) autosport-opleiding te volgen. Hamilton en FIA-baas Ben Sulayem hebben verder over diversiteit en representatie in de sport gesproken, en initiatieven om dit te verbeteren.

