Hamilton mag poleposition houden: geen straf voor kwalificatie-incident

Lewis Hamilton heeft geen straf opgelegd gekregen voor het op een onjuiste manier terugkeren op de baan in de kwalificatie. De Brit mag zijn pole dus houden.

De andere coureurs die zich bij bocht twee aan dit vergrijp schuldig hadden gemaakt, komen er ook zonder straf vanaf. Romain Grosjean, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi mogen hun startplekken (16e, 18e en 19e) dus ook houden. Het kwartet aan coureurs krijgt verder ook geen strafpunten op hun licentie.



In het geval van Hamilton laat de wedstrijdleiding weten dat hij heeft toegegeven niet op de door de wedstrijdleider verwachte manier op het circuit te zijn teruggekeerd, maar dat de Mercedes-coureur hier geen voordeel uit heeft gehaald en deze rondetijd ook al was geschrapt. De stewards wijzen verder naar eerdere, soortgelijke gevallen waarin coureurs geen straf hebben gekregen.

Wat de wedstrijdleiding nog wel aanhaalt, is dat het niet op de juiste manier terugkeren op de baan in de race wel tot een straf kan leiden. Zeker als hier voordeel uit wordt gehaald. Een tijdstraf van vijf seconden is dan waarschijnlijk de aangewezen straf, zo laten de stewards weten.

