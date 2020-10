Hamilton moest diep graven voor 97ste pole: ‘Ik moest echt alles geven’

In de vrije trainingen en Q1 en Q2 moest hij Valtteri Bottas weer voor laten, maar op het moment suprême ging Lewis Hamilton er weer met de pole vandoor, maar makkelijk ging het niet. “Ik moest echt alles geven.”

De Brit had geen makkelijke vrijdag en stond in de tijdenlijst steeds achter zijn teamgenoot, maar op het beslissende moment pakte hij zijn 97ste pole uit zijn loopbaan. “Echt een geweldig gevoel. We hebben een goede auto, maar ik moest echt alles geven. Valtteri is ontzettend snel dit weekend, ik moest echt diep graven”, vertelt de Brit na afloop van de kwalificatie.

Verrassend genoeg kozen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in de laatste run in Q3 voor de mediums. Deze gok pakte goed uit voor met Hamilton. “Het team gaf ons de optie en we mochten ook nog zelf bepalen hoeveel rondes we zouden doen. Ik reed drie rondes en dat werkte perfect”, zegt de zesvoudig wereldkampioen.

Het is volgens Hamilton één van de lastigste circuits waar hij ooit heeft gereden. “Je ziet soms niet waar je naar toe rijdt, je hebt geen referentiepunten. Het is dus echt een moeilijk circuit. Het asfalt is ook echt raar, heel anders dan in Barcelona bijvoorbeeld. Het is lastig om de banden op temperatuur te krijgen”, stelt Hamilton.

“Ik heb een fout gemaakt.”

Teamgenoot Valtteri Bottas domineerde de vrije trainingen, Q1 en Q2, maar pakte toch niet zijn vierde pole van het seizoen. Hij heeft een cruciale fout gemaakt, geeft hij toe. “We kozen in de laatste run in Q3 voor de mediums, die leken namelijk sneller te zijn dan de softs. We mochten zelf kiezen hoeveel rondes we zouden doen. Ik koos voor één ronde, maar twee was achteraf beter geweest.

“Het was een redelijke ronde, maar niet perfect. Het is ook lastig om op dit circuit een foutloze ronde te rijden, maar achteraf had ik echt voor twee vliegende rondes moeten gaan”, aldus de Fin.

