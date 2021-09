Hij kon geen vuist maken tegen Max Verstappen en Red Bull maar ondanks een tweede plek en ondanks dat hij de leiding in het kampioenschap weer kwijt is, kon Lewis Hamilton nog altijd genieten van Zandvoort. “Dit is zeker nu één van mijn favoriete circuits.”

Mercedes trok alles uit de kast om Hamilton voor Verstappen te krijgen maar de Nederlander was vanaf de start eigenlijk te sterk. “Ik heb echt mijn uiterste best gedaan vandaag maar zij waren nu eenmaal te snel. Ik heb desondanks een geweldige tijd gehad in Nederland, mede dankzij het geweldige publiek. Wat een race, wat een weekend: Max heeft het geweldig gedaan dus gefeliciteerd aan hem.”

Hamilton zat lange tijd binnen vier seconden van Verstappen maar kon de laatste aanzet niet geven, ook mede door het bandennadeel. En Verstappen kreeg ook een beetje hulp, grapte Hamilton nog. “Ik noem hem voortaan Noah (hij zal wel Moses bedoelen, red.), iedereen ging op tijd aan de kant voor hem, haha. Maar zij hadden de overhand, het is ook lastig volgen hier.”

In zijn laatste ronde pakte Hamilton nog wel het extra punt door de snelste ronde te pakken. “Dat was eigenlijk nog het leukste moment vandaag, dat rondje was te gek. Dit is zo’n mooi circuit, over één rondje met weinig benzine. Het is zeker één van mijn favorieten nu.”

