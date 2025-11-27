Lewis Hamilton heeft geen spijt van zijn beslissing om naar Ferrari over te stappen. De Brit kreeg de vraag nadat hij in Las Vegas zijn eerste jaar in dienst van de Scuderia nog ‘het slechtste seizoen dat ik ooit gehad heb’, noemde. Een week later ziet Hamilton de toekomst bij Ferrari een stuk rooskleuriger in: ‘Ik kijk uit naar wat het team voor volgend jaar bouwt’.

Lewis Hamilton wond er na de GP Las Vegas geen doekjes om. “Ik voel me verschrikkelijk”, zei de verslagen Ferrari-coureur na de race. “Het is het slechtste seizoen dat ik ooit heb gehad.” De zevenvoudig wereldkampioen vertrok vanaf de negentiende plek, maar ook na het behalen van alsnog een paar WK-punten, was Hamilton verre van tevreden. Een week later in Qatar is de Ferrari-coureur nog altijd in mineurstemming.

“Ik kijk niet meer terug, alleen maar vooruit”, zegt Hamilton wanneer hem in de persconferentie in Qatar wordt gevaagd naar zijn eerste Ferrari-seizoen. “De resultaten zeggen genoeg.” De Brit scheef eerder dit jaar in Austin nog het ongewilde record van Ferrari-coureur met de meeste starts zonder het behalen van een podiumplaats op zijn naam. Hamilton dreigt met nog maar twee Grands Prix te gaan ook zijn eerste seizoen zonder een finishplaats in de top-drie te ondergaan.

Toch ziet de Ferrari-coureur 2026 nu een stukje rooskleuriger in dan vlak na de GP Las Vegas. Hamilton werd in Doha gevraagd naar zijn eerdere uitspraken over het volgende seizoen. “Het zou me verbazen als er op dit moment ook maar één coureur is die uitkijkt naar volgend jaar”, aldus de wereldkampioen. “We hebben niet veel energie meer over na een lang seizoen. Maar wat ik (in Las Vegas, red.) zei, was in het heetst van de strijd. Ik kijk er wel naar uit naar wat het team voor volgend jaar bouwt.”

Geen spijt van Ferrari-overstap

Hamilton begon zijn avontuur bij Ferrari begin 2025 nog met veel vertrouwen, en met name de tifosi hoopten dat de komst van de Britse coureur eindelijk zou zorgen voor een nieuwe wereldtitel voor hun geliefde team. Voor Hamilton maakt de passie van zowel de fans als werknemers van Ferrari de tegenvallende resultaten nog moeilijker om te accepteren. “De passie is wat het merk zo speciaal maakt”, legt de coureur uit. “Maar het maakt moeilijke weekenden nog moeilijker. Je ziet hoe hard iedereen werkt, en de resultaten reflecteren dat dan niet.”

Toch heeft Hamilton absoluut geen spijt van zijn beslissing om Mercedes te verruilen voor het Italiaanse team. “Ik heb er geen spijt van dat ik naar Ferrari ben overgestapt. Ik weet dat het tijd kost om een team op te zetten. Dus ja, ik zou het zo weer opnieuw doen.”

