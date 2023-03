Ondanks de tegenvallende resultaten dit seizoen, verwacht Lewis Hamilton tot het einde van zijn Formule 1-carrière bij zijn huidige werkgever Mercedes te blijven.

Hamilton begon zijn carrière bij McLaren, maar maakte in 2013 de overstap naar Mercedes dat een paar jaar eerder was teruggekeerd in de Formule 1. Bij de renstal uit Brackley won de Engelsman zes wereldtitels, maar sinds de grote regelwijzigingen van vorig seizoen, is het team z’n dominante positie kwijt. Vorig jaar won Hamilton voor het eerst in zijn loopbaan geen enkele Grand Prix en de start van het huidige seizoen was ook niet veelbelovend.

Omdat Hamilton zijn aflopende contract nog niet heeft verlengd, werd er links en rechts al gespeculeerd dat de 38-jarige coureur klaar is bij Mercedes en op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Hamilton zelf wil echter niets weten van een vertrek, zo liet hij Melbourne aan de verzamelde pers weten. “Ik voel me nog steeds erg thuis. Het is mijn familie en ik zie mezelf tot mijn laatste dagen bij Mercedes blijven. Als je kijkt naar een legende als Sir Stirling Moss. Die was tot zijn laatste dagen onderdeel van Mercedes. Dat is ook mijn droom.”

Hamilton zei een zekere verantwoordelijkheid te voelen voor het team dat worstelt met de W14. “Zolang ik het team kan blijven helpen, het team vooruit kan helpen en echt iets kan bijdragen, wil ik blijven. Als er ooit een punt komt waarop ik het gevoel heb dat ik dat niet meer kan, dan is het tijd voor een jongere om mijn plaats in te nemen. Maar ik voel me nog behoorlijk jong en in behoorlijke vorm.”