Lewis Hamilton raakte tijdens de kwalificatie in Monaco niet verder dan de zevende plaats. De leider in het kampioenschap rekent op zondag niet op een wonder. “Het is hier bijna onmogelijk, of zelfs gewoon onmogelijk eigenlijk, om in te halen.”

Eigenlijk speelde Lewis Hamilton op geen enkel moment mee in de strijd om de polepositie in Monaco. De Brit weet zelfs niet waarom dat was. “Op donderdag voelde de auto niet eens zo slecht”, vertelt de wereldkampioen aan Sky Sports. “Nadien hebben we aanpassingen gedaan en vervolgens voelde de auto vreselijk.”

Met dat gevoel vatte Hamilton ook de kwalificatie aan op zaterdagmiddag. “Ik had gewoon amper grip”, klinkt hij bijna moedeloos. “Dan ga je de auto overrijden, en dan wordt het alleen maar erger. Dit was een moeilijke dag voor ons, en zelfs dan is Valtteri (Bottas, red.) erin geslaagd zich op P3 te kwalificeren.”

Hamilton weet als geen ander hoe belangrijk de kwalificatie in Monaco is , en dus maakt de Brit zich geen illusies over een mogelijke overwinning op zondag. “Het is hier bijna onmogelijk, of zelfs gewoon onmogelijk eigenlijk, om in te halen. Zeker nu iedereen bijna even snel is hier.”

Zijn conclusie na de kwalificatie is dan ook duidelijk. “De overwinning is buiten bereik. De zevende plaats is het minimum, en dan zien we wel wat we nog zouden kunnen bereiken”, aldus de wereldkampioen.

