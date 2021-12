Lewis Hamilton pakte zaterdag op het Jeddah Corniche Circuit weliswaar poleposition, maar was de eerste om te erkennen dat de Red Bulls wel erg snel waren op het asfaltlint aan de Rode Zee.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië was weergaloos. Het kunstlicht, de snelle baan en de nabijheid van de betonnen muren aan weerszijden van de smalle baan zorgden voor een geweldig spektakel. “Wat een circuit”, was het veelzeggende commentaar van Hamilton direct na afloop. “Het is technisch, moeilijk. Het is geweldig wast ze hier hebben neergezet. De snelheid en het tempo zijn fenomenaal.”

Waar vooraf werd gevreesd dat Mercedes op het megasnelle circuit de overhand zou hebben, bleken de Bulls echter goed te kunnen aanhaken. Sterker nog, in Q3 zag het er zelfs even naar uit dat Max Verstappen de zo gewilde poleposition naar zich toe zou halen. Een kort moment van onderstuur en een touché met de muur zat een tiende pole van het seizoen voor de Nederlander in de weg. Die pole ging nu naar Hamilton, voor teamgenoot Valtteri Bottas en Verstappen op P3.

Hamilton kon uiteraard leven met die uitslag, maar gaf toe geworsteld te hebben. “Om wat voor reden dan ook hadden we in de derde vrije training en de kwalificatie moeite met de banden en het tempo. Dus dat we hier een 1-2 halen is geweldig. Valtteri en het team hebben zo hard gewerkt, dus dit is een goed resultaat.”

Het complimentje voor Bottas moet als een motivatie voor de Fin worden beschouwd. Hamilton zal zondag een overwinning nodig hebben om de strijd om het wereldkampioenschap in leven te houden en kan daarbij de hulp van Bottas prima gebruiken. “Dit was inderdaad het doel. We hebben ongelooflijk hard gewerkt in de simulator en aan de set-up. De samenwerking met Bottas is geweldig.”

De Brit wilde nog niet al te veel vooruit lopen op de zondag, maar denkt dat het ondanks zijn pole op het circuit waar het moeilijk inhalen is, nog lang geen gelopen race is. “Die gasten [Red Bull] zijn zo snel. Die Bull op dit circuit is echt iets aparts. Ze komen steeds dichterbij als het om racetempo gaat. Mijn long run was goed, maar zij hebben iets gevonden in hun set-up of zo en ze waren snel vandaag. Het wordt zondag een close battle.“