Mick Schumacher is een ‘aanwinst voor Mercedes’, stelt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over de nieuwe reservecoureur van het team. De Brit prijst de jonge Duitser en ziet in hem een ‘groot talent’.

Ferrari kondigde recentelijk aan dat het de samenwerking met Mick Schumacher na vier jaar niet verlengt. De Duitser verloor zijn zitje bij Haas F1 aan landgenoot Nico Hülkenberg en was voor 2023 op zoek naar een nieuw avontuur. Hij kwam uiteindelijk bij Mercedes terecht, waar hij als reservecoureur aan de slag gaat.

Schumacher zal in die rol veel simulatorwerk verrichten, maar ook bij alle 23 races van het seizoen aanwezig zijn om klaar te staan om in te vallen. Lewis Hamilton is blij met de komst van Schumacher en weet zeker dat hij waardevol zal zijn voor het team dat in 2023 weer voor de titel wil gaan na een lastig 2022.

“Mick is een groot talent”, prijst Hamilton de Duitser tegenover Sport Bild. “Hij is een aanwinst voor Mercedes”, stelt de zevenvoudig wereldkampioen. “Zijn vader Michael en Mercedes waren al nauw met elkaar verbonden”, doelt hij op het feit dat de andere zevenvoudig wereldkampioen in 2010 terugkeerde in de Formule 1 bij het Duitse team.

Hoewel Hamilton blij is met de komst van Schumacher, verwacht hij niet al te veel samen te werken met de Duitser. “Je werkt tegenwoordig niet meer zo nauw samen met de derde rijder”, legt Hamilton uit. “Het is veel simulatorwerk en niet zoals vroeger, ook al blijven we teamgenoten.”