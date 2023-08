Lewis Hamilton heeft voor het eerst een reactie gegeven op Felipe Massa’s poging om de uitslag van 2008 te veranderen. Op het circuit van Zandvoort bij de Grand Prix van Nederland vertelde de Mercedes-coureur wat hij van de aanklacht van zijn oude rivaal vindt.

De titelstrijd van 2008 werd in de allerlaatste bocht van de laatste race beslist. Hoewel Felipe Massa de race had gewonnen, wist Hamilton net op tijd nog een positie op te klimmen. Daarmee behaalde hij uiteindelijk één punt meer dan Massa en won de Brit zijn eerste titel. Eerder in het seizoen vond echter de controversiële Grand Prix van Singapore plaats, beter bekend als ‘crashgate’. Renault had coureur Nelson Piquet Junior opdracht gegeven opzettelijk te crashen zodat teamgenoot Fernando Alonso kon winnen. Hamilton eindigde derde in die race, Massa – die tot de crash aan kop lag – finishte buiten de punten.

Dat lag allemaal ver in het verleden, totdat Bernie Ecclestone eerder dit jaar toegaf dat hij en de FIA er bewust voor kozen de hele situatie geheim te houden tot na de uitreiking van de trofee. Ze wilden voorkomen dat de Formule 1 imagoschade opliep, was de uitleg van Ecclestone, en dus werd het schandaal stilgehouden totdat er niets meer aan de uitslag veranderd kon worden. Massa accepteerde dat echter niet. Eerder deze maand zetten hij en zijn advocaten de eerste stap om deze hele situatie aan te vechten. In een brief aan de Formule 1 en de FIA staat dat Massa de rechtmatige kampioen is en dat hij het slachtoffer van een doofpotaffaire is geworden.

De kant van Hamilton

In dit alles heeft het tot nu toe volledig om Massa gedraaid, en met goede reden. Maar de andere hoofdrolspeler van dat seizoen – Hamilton – was voor het grootste deel buiten beschouwing gelaten. Mocht Massa zijn zin krijgen en met terugwerkende kracht nog als winnaar bestempeld worden, dan is Hamilton degene die daar het grootste verlies van ondervindt.

De Mercedes-coureur is daar zelf niet mee bezig, zo legt hij uit aan de media op Zandvoort. “Ik ben vooral gericht op het hier en nu. Op dit moment probeer ik mijn team te helpen om weer mee te doen in dit kampioenschap. Ik hou me niet bezig met wat er vijftien jaar geleden allemaal is gebeurd.”

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis verzending in Nederland! In deze editie vind je naast een exclusief interview met Max Verstappen alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!