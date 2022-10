Lewis Hamilton stelt dat een ‘kleine overtreding’ van de regels van het budgetplafond al goed genoeg zou zijn om het wereldkampioenschap van 2021 te beïnvloeden. Hij benadrukt dat hij erop vertrouwt dat de FIA goed controleert wie zich aan de regels hebben gehouden en wie mogelijk niet en roept op tot transparantie.

Hamilton doet die uitspraak te midden van de geruchten dat er twee teams, Red Bull en Aston Martin, zijn die vorig jaar het budgetplafond zouden hebben overschreden. Gisteren zou de FIA oorspronkelijk met de certificaten komen voor de teams, maar dat is uitgesteld tot maandag 10 oktober.

Volgens de geruchten zou het bij een van de twee teams om een aanzienlijke overschrijding van het budgetplafond zijn gegaan. Mercedes en Ferrari wisten daarbij al Red Bull aan te wijzen, maar dat team ontkende stellig en teambaas Christian Horner dreigde bovendien met tegenacties na de ‘fictieve en schadelijke claims’ van deze teams.

Voor Lewis Hamilton is in ieder geval duidelijk dat een kleine overtreding het resultaat van een wereldkampioenschap kan beïnvloeden. “Ik herinner me dat we vorig jaar in Silverstone onze laatste upgrade introduceerden”, zegt Hamilton in gesprek met Sky Sports. “Gelukkig was het een geweldig pakket en konden we ermee strijden. Maar toen zagen we Red Bull elk weekend of om het weekend upgrades brengen. Ze hadden, denk ik, nog minstens vier upgrades vanaf dat moment.”

De titelstrijd ging uiteindelijk, in Hollywood-stijl met een gelijke stand, door tot aan de laatste race, zelfs de laatste ronde. Maar het seizoen had ook anders kunnen lopen, stelt Hamilton, als Mercedes nog meer had uitgegeven aan updates. “Als we iets van 300.000 dollar hadden uitgegeven aan een nieuwe vloer of aangepaste vleugel, dan had dat het natuurlijk resultaat van het kampioenschap veranderd omdat we er dan beter voor zouden staan in de race erna.” Hij hoopt dan ook ‘voor de sport’ dat het budgetplafond niet is overschreden door Red Bull.

Hamilton vertrouwt FIA

Hamilton benadrukt dat hij de FIA erop vertrouwt dat ze alles goed controleren en, indien nodig, de correcte straffen uitdelen. “Ik geloof dat Mohammed (Ben Sulayem, FIA-voorzitter) en de FIA zullen doen wat juist is met wat ze ontdekken”, zegt de Mercedes-coureur. Het is ‘altijd belangrijk’ dat er transparantie is, beklemtoont de Brit: “Vooral voor alle fans die op de tv kijken of naar de circuits komen.”

“Het is belangrijk voor ons allemaal”, vervolgt Hamilton. “Het is belangrijk om transparantie te hebben in de hele organisatie en verantwoording is iets waar we ons altijd aan moeten houden. We hebben in voorgaande jaren van de sport gezien dat dingen op de achtergrond werden afgehandeld. Ik denk niet dat dat de nieuwe manier van werken is met Mohammed. Ik denk dat integriteit voor hem heel belangrijk is, net als voor de Formule 1 met het nieuwe management. We hebben hier goede mensen. Ik hoop dat we het juiste bestuur krijgen”, besluit de zevenvoudig wereldkampioen.