Lewis Hamilton hintte voor de Spaanse GP van zondag op een niet-aanvalsverdrag met Mercedes-teamgenoot George Russell. Of de zevenvoudig wereldkampioen zijn zin krijgt, is zeer de vraag. Russell, die zich tijdens de kwalificatie ergerde aan een opwarmronde van Hamilton, lijkt er niet voor in.

Dat Hamilton na afloop aangaf zeer content te zijn met zijn derde plaats in de kwalificatie is begrijpelijk. Vechten om de zege is er volgens hem echter niet bij. “Een groter punt van zorg is namelijk dat de Ferrari’s vlak achter ons (teamgenoot Russell werd vierde, red.) staan. We zitten allemaal binnen een paar tienden en ik vond Ferrari in de long runs sterk. Dus laten wij nou maar samenwerken om onze posities te behouden.”

Het is ‘Hamilton-taal’ om het team duidelijk te maken dat Russell en hij elkaar niet moeten willen gaan bestrijden. Intern zal dat ook ter sprake zijn gekomen, al denkt zijn teamgenoot er logischerwijs anders over. Russell stelde zaterdag na de kwalificatie al dat hij kansen ziet voor een podiumplaats.

Aan Mercedes de taak dit goed te managen, want de gedachten bij de renstal gaan dit weekend nog wel eens terug naar 2016 in Barcelona: toen reden beide coureurs (Hamilton en destijds Rosberg) elkaar in de eerste ronde van de baan en won ene Max Verstappen vervolgens zijn eerste Grand Prix.

