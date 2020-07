Hamilton: ‘Spijt van stilzwijgen toen Colin Kaepernick knielde, nu ga ik door’

13 coureurs knielden gisteren samen met Lewis Hamilton voor de start van de Oostenrijkse Grand Prix als protest tegen racisme. 6 bleven er staan. En dat is prima, vindt Lewis Hamilton. “Er zingt een verhaal rond dat ik wil corrigeren: ik heb niemand gevraagd te knielen.”

Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi en Daniil Kvyat bleven gisteren staan. “Ik ben zeer toegewijd aan gelijkheid en de strijd tegen racisme”, schreef Verstappen voor de race. “Maar ik geloof dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op de manier en op het moment dat bij hem past. Ik zal vandaag niet knielen, maar respecteer en steun de persoonlijke keuzes die iedere coureur maakt.”

Het wel of niet knielen is van tevoren besproken in de coureursbriefing, vertelde Hamilton gisteren na de race. “Het is voortgekomen uit de Formule 1 en door de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA). Seb (Vettel, red.) en Grosjean vroegen de coureurs of ze het wilden doen en een aantal zei dus nee. Ik heb ze laten zeggen wat ze wilden en gezegd dat ik vind dat ze moeten doen wat ze zelf juist vinden en ik dankbaar ben aan wie wel heeft geknield.”

Hamilton zegt ook oog te houden voor het bredere perspectief: “Of je knielt of niet gaat de wereld niet veranderen, het is een veel groter issue in de hele wereld dan zoiets kleins. Ik heb er respect voor dat iedereen deed wat hij goed vond. Ik heb zelf ook pas zaterdagavond een beslissing genomen.”

Waar iedereen een shirt droeg met de tekst ‘End Racism’, had Hamilton zelf een shirt aan met Black Lives Matter. “Er zijn mensen die het meer politiek maken dan het is. Je hebt ook mensen van BLM die meer over politieke zaken hebben gesproken. Maar de mensen die protesteren doen dat tegen racisme en ongelijkheid. En dat is geen politiek. Dat is waar het mij om gaat. Dat is waar ik voor sta als ik het shirt draag en me ervoor uitspreek.”

‘Is me toen verteld Kaepernick niet te steunen’

De Brit weet nog niet of hij komend weekend weer zal knielen. “Het begon met Colin Kaepernick in de NFL, hij knielde tijdens het volkslied en kreeg veel kritiek. Ik vond het een heel krachtig statement. Hij verloor er zijn werk door, terwijl hij een geweldig atleet is. Ik sprak hem destijds kort daarna en droeg nog een speciale Kaepernick-helm. Maar ik was toen stil, er was me verteld een stap terug te nemen en het niet te steunen. Daar heb ik nu spijt van.”

“Ik heb nu een stap vooruit gezet. Daar wil ik mee doorgaan. Ik wil niemand dwingen, echt niet. Ik wil mensen inspireren zelf enthousiast te worden om voor deze verandering te zorgen. Ook mensen die denken: ik heb daar zelf geen ervaring mee gehad.”