Op een knappe, doch controversiële manier, schreef Lewis Hamilton zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam. Na het ongeluk met Max Verstappen gaven hij en de Nederlander elkaar de schuld. De wedstrijdleiding wees de Brit echter aan als schuldige en Hamilton moest zijn fout bekopen met tien seconden tijdstraf. Na de race deed de wereldkampioen het incident af als onderdeel van de sport, maar dat is niet helemaal in lijn met wat hij in 2018 te zeggen had.

Vanaf de start kon Hamilton Verstappen direct onder druk zetten. Dat ging niet lang goed, want in Copse Corner raakten de twee rivalen elkaar. Verstappen schoot met ruim 250km/h de bandenstapel in, terwijl Hamilton zijn weg kon vervolgen. De straf van tien seconden belemmerde hem vervolgens niet om de race te winnen. Veel fans vinden de straf daarom niet hoog genoeg en toen de rollen ooit waren omgedraaid, deelde Hamilton dat sentiment.

Lees ook: Albon kan tien seconden tijdstraf wel begrijpen: ‘Er is consistentie vereist’

“Ik reed naast hem, maar ik kon zien dat hij niet van plan was zich gewonnen te geven”, zegt Hamilton na afloop van de race in Engeland. “We gingen samen de bocht in en botsten.” Volgens de zevenvoudig wereldkampioen zijn dat soort incidenten onderdeel van de sport. “Natuurlijk wil ik nooit op die manier winnen, of zelfs racen, maar die dingen gebeuren.”

Sebastian Vettel tikt Valleri Bottas in de rondte na de start van de GP van Frankrijk 2018 (Photo by Steve Etherington / LAT Images)

Give me sport is echter de archieven ingedoken en heeft een interview van Hamilton gevonden waarin de Brit duidelijk een andere mening geeft. In 2018 was Valtteri Bottas het slachtoffer van een fout van Sebastian Vettel tijdens de GP van Frankrijk. Beiden konden hun weg vervolgen, maar de Duitser kreeg wel vijf seconden straf aan zijn broek. Desondanks finishte Vettel voor Bottas in de race. In een interview na afloop gaf Hamilton, die met Vettel streed voor het kampioenschap, aan dat niet eerlijk te vinden.

Lees ook: Ecclestone over tijdstraf Hamilton: ‘De straf paste niet bij de misdaad’

“Als je iemand race verpest door een fout en je uiteindelijk terugkomt voor die persoon, dan is de straf niet zwaar genoeg voor de fout”, zei Hamilton toen. “Je zou niet voor iemand moeten mogen finishen wiens race je hebt ondermijnd.” Hamilton gaf aan dat Vettel, zeker als viervoudig wereldkampioen, beter had moeten weten. “Het is alsof je de wet overtreedt en ermee wegkomt.”

Om alle coureurs die een tegenstander uit de wedstrijd tikken te diskwalificeren is natuurlijk niet reëel. Bovendien is geen ongeluk hetzelfde. De situatie in Frankrijk was heel anders. Vettel won niet, maar werd vijfde en de gedupeerde Bottas was niet de voornaamste titelconcurrent. Toch laat het interview met Sky Sports uit 2018 zien hoe moeilijk het is om incidenten objectief te bekijken. Als het kampioenschap op het spel staat, kan een narratief veranderen. Zeker wanneer een titelgevecht zo spannend is als dit jaar.